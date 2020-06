L’UFC-Que Choisir lance une consultation citoyenne sur la consommation responsable

Face à la crise du coronavirus, dont les conséquences tant économiques que sanitaires se feront ressentir à l’échelle mondiale, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir lance une grande consultation en ligne sur «le monde d’après», à destination de tous les Français.

Au total, l’association a formulé 17 propositions, sur lesquelles les internautes sont invités à exprimer leur accord ou désaccord. En fonction des résultats obtenus, l’UFC-Que Choisir portera des propositions de loi sur la consommation responsable. «Faire entre la voix des consommateurs est d’autant plus important qu’ils sont, jusqu’à présent, à l’écart des préoccupations gouvernementales», explique l’association.

L’objectif est de réfléchir à un «nouveau monde», et à de nouveaux modes de consommation et de production, comme l’avait suggéré le Président de la République lors de son allocution télévisée du 14 juin dernier, et d'inclure les acteurs de la société civile dans cette réflexion.

Les 17 propositions s’articulent autour de différents thèmes, comme la santé, la consommation durable, la dépendance aux importations ou encore la sécurité numérique. L’association propose par exemple de promouvoir davantage les circuits courts, et mieux informer les consommateurs sur les possibilités d’achats directs chez les producteurs locaux. Elle envisage également de la durée légale de garantie des produits, afin de lutter contre l’obsolescence programmée, et concevoir des produits plus durables.

Le projet de l’UFC-Que Choisir a également un volet social, qui vise à venir en aide aux consommateurs les plus affectées par la crise sanitaire et par la crise économique. Elle souhaite par exemple alléger les charges de remboursement de crédits, notamment immobiliers, mais aussi prévenir des expulsions des locataires en difficultés financières.

Connaître le coût environnemental des produits

Parmi les propositions, l’UFC-Que Choisir envisage la création d’un «prix vert», système de bonus-malus qui permettrait de connaître le coût environnemental de chaque produit. Ce prix «est donc celui qui inclut les externalités induites par le bien ou le service consommé pour sa fabrication, son transport, éventuellement son utilisation, mais aussi, en fin de vie, ses déchets», détaille l’association. Ce prix prendrait en compte les différentes taxes déjà existantes (écocontribution, taxe carbone, malus automobiles etc.), mais aussi d’autres taxes qui restent à créer.

Par conséquent, les prix des produits polluant seraient amenés à augmenter. L’objectif : dissuader les consommateurs de se tourner vers des produits qui ne sont pas respectueux de l’environnement, et encourager la consommation plus responsable. Ce système devra respecter le principe de «neutralité budgétaire» : «au moins pour les taxes nouvellement créées, les sommes collectées doivent, d'une manière ou d'une autre, revenir en intégralité aux consommateurs».

Ce que les consommateurs auront à payer en plus devra être clairement affiché sur les produits : «cette transparence est une condition sine qua non de l'acceptation par la population du prix vert», affirme UFC-Que Choisir. Elle image par ailleurs l'utilisation d'outil numérique, comme une application mobile qui permet de scanner les produits, pour présenter clairement le concept de prix vert et les sommes qui sont prélevées aux consommateurs.

