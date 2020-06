Plus de 5.000 cartouches de gaz hilarant saisies à Soisson

Son utilisation détournée repart à la hausse depuis le déconfinement. Le gaz destiné aux siphons à chantilly est devenu une drogue prisée des jeunes. Pour preuve, à Soisson comme dans beaucoup d'autres villes françaises, il n'est plus rare de voir ces cartouches argentées joncher régulièrement le sol au lendemain de soirées festives.

Autre signe de cet engouement pour le protoxyde d'azote aussi appelé «gaz hilarant» quand il en est fait un usage dévoyé : dans un local technique d'un immeuble de Soisson, mardi 23 juin, les policiers ont mis la main sur un stock de 5.352 de ces cartouches, non utilisées.

«C'est une saisie record et très inquiétante, révélatrice de l'ampleur de la consommation par les jeunes», explique à CNEWS le commissaire Emmanuel Libeyre, chef de la circonscription de police de Soisson. «Le problème, pousuit-il, c'est que ce gaz n'est pas cher et qu'il est vendu légalement, pour la pâtisserie, mais aussi pour d'autres utilisations parfaitement autorisées. Il y a un problème de santé publique avec l'usage détourné que les jeunes en font mais aussi un développement d'une économie souterraine, avec de plus en plus d'achats en gros avant une revente au détail dans les fêtes.»

Alors dans plusieurs régions, les autorités alertent. Car ce produit, quand il est inhalé, peut notamment entraîner des séquelles neurologiques.

Une proposition de loi a été adoptée au Sénat pour interdire la vente aux mineurs mais le texte n'a pas encore été soumis à l'Assemblée nationale. Les autorités sont donc contraintes de monter créneau chacune de leur côté en attendant : à Soisson, la mairie a pris un arrêté dès décembre dernier pour interdire la vente de ces cartouches aux mineurs en grande surface, mais aussi leur détention sur la voie publique par les mineurs.

