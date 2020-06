Loiret : 4 ans de prison pour avoir séquestré et prostitué une adolescente

Le parquet de Montargis a condamné un homme à 4 ans de prison ferme et deux autres prévenus à un an ferme pour avoir séquestré et prostitué une adolescente de 14 ans dans le Loiret.

L'adolescente, qui avait fugué du foyer où elle se trouvait, avait été séquestrée en février et mars et contrainte de se prostituer à raison d'une dizaine de passes par jour dans des hôtels et une maison du Loiret et du Loir-et-Cher.

Selon les médias locaux, les prévenus ont nié avoir eu connaissance de l'âge de la victime.

«Le principal proxénète, âgé de 24 ans, a été condamné à quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel. Deux autres prévenus, un homme et une femme, ont été condamnés à trois ans de prison dont deux avec sursis. Ils ont été libérés à l'issue de l'audience», a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, confirmant des informations de la presse locale.

«Le proxénète principal a 'acheté' à une connaissance une jeune fille de 14 ans et l'a mise à travailler à Montargis sous le contrôle des deux autres après l'avoir lui-même 'essayée' pour voir si elle faisait l'affaire», a précisé le procureur.

D'après Ouest France, le proxénète a reconnu les faits mais a assuré que l'adolescente «savait ce qu'elle faisait». Déjà connu de la justice, il a été placé détention à l'issue de son jugement.