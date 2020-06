Orages : 13 départements du Sud-Ouest en vigilance orange

Treize départements du Sud-Ouest ont été placés en alerte orange vendredi en raison d'une «situation fortement orageuse», a annoncé Météo France.

Les départements concernés par cette alerte, valable de vendredi à 18h jusqu'à 1h samedi sont : Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Allier, Loire, Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Dordogne et Tarn. L'opérateur prévoit, dans son bulletin de vigilance, «une situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent».

Les orages, qui débuteront vendredi en fin de journée selon Météo France, devraient notamment être accompagnés «de chutes de grêle pouvant être marquées» et «de rafales de vent pouvant atteindre 90-100 km/h, localement 110-120 km/h».

De violents #orages se déclencheront dans le Sud-Ouest en fin de journée et remonteront vers le Limousin et l'Auvergne dans la soirée et la nuit, accompagnés de chutes de #grêle, de fortes intensités pluvieuses, et de violentes rafales de vent. https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/acYoxwehMi

