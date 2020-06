Second tour des municipales : le point à Bordeaux

Le grand jour est enfin arrivé. Reporté pour cause d'épidémie, le second tour des élections municipales va se tenir ce dimanche 28 juin. Pour l'ensemble des partis politiques, ce scrutin a une importance cruciale, surtout dans les métropoles, points chauds du vote. Et la cité bordelaise sera elle aussi très scrutée.

Ce devait être une quadrangulaire après soixante-treize ans d’élections de maires de droite dès le premier tour.

Mais il n’y aura finalement que trois listes à Bordeaux : le maire sortant LR, le Macron-compatible Nicolas Florian (51 ans) d'abord, qui a fait alliance avec le candidat En Marche Thomas Cazenave (42 ans), dont la liste avait rassemblé 12,69 % au premier tour.

Ce n’est certes pas beaucoup pour un parti présidentiel, mais assez pour donner un peu d’oxygène à l’héritier d’Alain Juppé, dont la liste n’avait devancé que de 96 voix celle de l’écologiste Pierre Hurmic allié à la gauche (34,56% contre 34,38%).

Poutou toujours debout

Florian et Cazenave assurent aujourd’hui que 80% de leurs programmes se recoupaient et invoquent la crise sanitaire pour expliquer cette alliance, tandis que le Vert de 65 ans, qui siège depuis vint-cinq ans dans l’opposition municipale, peut espérer rassembler largement des écologistes à la gauche.

Pas la gauche dans son ensemble toutefois, car le score au premier tour (11,77 %) de la liste «anticapitaliste» NPA de Philippe Poutou a permis à l’ancien candidat à la présidentielle de se maintenir et même d’espérer devenir conseiller municipal, ce qui serait son premier mandat électif à 53 ans.

Retrouvez toute l'actualité politique ICI