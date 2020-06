Second tour des municipales : le point à Lyon

La capitale des Gaules se distingue en organisant deux élections en même temps ce dimanche 28 juin. En effet, les Lyonnais sont appelés aux urnes pour élire leur maire, mais également pour renouveler le conseil de la métropole.

Dans cette bataille, ce sont trois forces principales qui s'opposent : les écologistes d'abord, alliés à la gauche et l’extrême gauche, la coalition regroupant ensuite Les Républicains et Gérard Collomb, et, enfin des dissidents de LREM.

A la municipale, le candidat EELV Grégory Doucet part favori pour devenir le prochain maire. L'écologiste avait en effet obtenu un gros score au premier tour (28,46 %), largement devant le candidat LR Etienne Blanc (17 %) et le candidat de Gérard Collomb, Yann Cucherat (LREM aujourd'hui désinvesti, 14,92%).

En revanche, le match est plus serré sur la Métropole, véritable enjeu politique car elle concentre l’essentiel des pouvoirs. Il oppose l’écologiste Bruno Bernard (22,62 % des voix au premier tour), le sénateur LR François-Noël Buffet (17,67 %) et le président sortant de la collectivité David Kimelfeld (16,55 %).

Pour rappel, ce dernier, LREM dissident, n’avait pas récupéré l’investiture de Gérard Collomb, arrivé lui quatrième au premier tour avec 15,85 % des voix. Devant ce maigre résultat, Gérard Collomb avait ensuite passé un accord avec la droite pour la soutenir au second tour. En échange, la droite avait quant à elle retiré son candidat pour la mairie, Etienne Blanc, et soutient à présent Yann Cucherat, le poulain de Gérard Collomb.

Collomb a vu son investiture LREM retirée

Une tambouille qui n'a pas du tout été du goût de LREM puisque le mouvement présidentiel a retiré à la fois son investiture à Gérard Collomb et à Yann Cucherat.

Reste que dans la métropole, les Verts sont arrivés en tête dans 8 des 14 circonscriptions et peuvent en théorie espérer l’emporter le 28 juin avec leurs alliés. Mais le niveau de participation et les reports de voix induits par les alliances rendent le verdict incertain.

Le plus probable est que l’élection se joue au «troisième tour», quand les conseillers du Grand Lyon devront désigner leur président : sans majorité nette, le jeu des négociations sera très ouvert. Une seule chose est sûre : La République en Marche perdra son fief.

