Second tour des municipales : le point à Perpignan

Pour le parti de Marine Le Pen, Perpignan, préfecture du département des Pyrénées-Orientales et quatrième ville la plus peuplée de la région Occitanie, est un enjeu symbolique.

Car c'est en effet la seule commune de plus de 100.000 habitants que le Rassemblement national peut espérer conquérir, lors du second tour des municipales ce dimanche 28 juin.

Lors du premier tour de scrutin, le 15 mars dernier, Louis Aliot, son candidat, avait en effet terminé la course en tête avec 35 % des voix.

L'issue d'un barrage «front républicain» incertaine

Mais un «front républicain» tente de se former autour du maire LR sortant Jean-Marc Pujol. Celui-ci a seulement récolté 18,4 % des suffrages, beaucoup moins qu’en 2014 (30 %) quand il avait ensuite vaincu Louis Aliot au second tour, et devrait rassembler au deuxième round la gauche, le centre et la droite, comme en 2014.

Qualifiés pour le second tour, l’écologiste Agnès Langevine (EELV-PS, 14,5 %), vice-présidente de la région Occitanie, et le député En Marche Romain Grau (13 %) se sont ainsi retirés pour empêcher la victoire de Louis Aliot.

Dans les faits, la mobilisation anti-Aliot reste pourtant incertaine. Trois colistiers de Romain Grau se sont en effet prononcés pour le député RN.

