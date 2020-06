Second tour des municipales : le point à Toulouse

L'heure a enfin sonné. Après avoir été reporté, épidémie de coronavirus oblige, le second tour des élections municipales, va se tenir ce dimanche 28 juin. Pour l'ensemble des partis politiques, ce scrutin a une importance cruciale, surtout dans les métropoles, points chauds du vote, comme à Toulouse.

Dans la capitale de Haute Garonne, fait inédit, le maire sortant, Jean-Luc Moudenc avait été investi par deux partis, Les Républicains, sa formation d'origine, et La République en Marche.

Fort de ces deux soutiens, Jean-Luc Moudenc est bien arrivé en tête au premier tour de scrutin avec 36 % des voix .

Mais, derrière lui, deux puissantes listes de gauche, «Archipel citoyen» et «Une nouvelle énergie pour Toulouse» (27 % et 18 % des voix au premier tour) ont fusionné.

Rien n'est joué d'avance

Avec pour effet qu'Antoine Maurice, leur leader, arrive en tête des intentions de vote pour le second tour, selon plusieurs sondages.

Pour autant, rien n'est joué d'avance. Une dernière étude crédite en effet Antoine Maurice de tout juste 51 % des voix, contre 49 % pour Jean-Luc Moudenc.

Compte tenu de la marge d'erreur et de la participation incertaine, le candidat soutenu par LR et LREM serait donc loin d'être à terre et reste donc toujours dans la course.

Définitivement «Macron-compatible», le nom de Jean-Luc Moudenc a par ailleurs été évoqué à plusieurs reprises dans la presse à l'aune d'un remaniement ministériel.

#Toulouse est la ville de ma vie. Je mets mon énergie & mon expérience au service des Tlsains. C'est pourquoi, s'ils me renouvellent leur confiance le 28 juin, je refuserai bien sûr 1 éventuelle proposition d'entrer au Gvt ds le cadre du remaniement dont on parle.



100%Toulouse ! https://t.co/0Zs4JlhJZi — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) June 14, 2020

Mais le maire sortant a assuré que Toulouse est «la ville de sa vie» et que, de ce fait, il refuserait, si on lui en fait la proposition, tout poste au gouvernement.

Retrouvez toute l'actualité politique ICI