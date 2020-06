DIRECT - Second tour des municipales : Eric Piolle (EELV) annonce sa réélection à Grenoble avec plus de 50% des voix

Les électeurs de 4.820 communes ont voté, ce dimanche 28 juin, pour le second tour des élections municipales, organisé avec des précautions sanitaires exceptionnelles trois mois et demi après le premier tour. Découvrez les résultats de cette soirée électorale.

Retrouvez tous les résultats, ville par ville ICI

> Une forte abstention. Pour ce second tour, le taux d'abstention est une nouvelle fois très élevé, atteignant 65,33%, selon les dernières estimations à 18 heures.

> Le Premier ministre Edouard Philippe a remporté dimanche les élections municipales au Havre avec 58,83% des voix face au député PCF Jean-Paul Lecoq

> Le scrutin a été à nouveau reporté en Guyane, en raison de l'épidémie de coronavirus.

00h02

Cédric Villani, candidat dissident de LREM à la mairie de Paris, a annoncé dimanche à l'AFP ne pas avoir été élu au Conseil de Paris, et être simple conseiller d'arrondissement dans le XIVe, à l'issue du second tour des municipales dimanche.

"Je suis très fier d'avoir pu porter mes valeurs, mes convictions jusqu'au bout (...) et d'avoir porté des sujets cruciaux pour l'avenir de Paris, comme l'agrandissement de la capitale", a déclaré le mathématicien, médaillé Fields. "Cette élection est aussi un point de départ et nous allons continuer à travailler inlassablement avec nos deux élus d'arrondissement".

00h00

Le socialiste Michaël Delafosse a remporté dimanche la mairie de Montpellier avec 47,23% des voix, devant le maire divers gauche Philippe Saurel (34,65%) et le milliardaire Mohed Altrad (18,12%), selon les résultats complets publiés par la préfecture.

L'élection de M. Delafosse, âgé de 43 ans, s'est déroulée sur fond de forte abstention --65,56% au second tour-- alors que le scrutin montpelliérain a connu de nombreux rebondissements après un premier tour avec un record de 14 listes.

23h53

L'écologiste Eric Piolle (EELV), à la tête d'une large coalition de gauche (LFI, PCF, Génération.s, etc.), a annoncé sa réélection à Grenoble avec plus de 50% des voix pour un second et dernier mandat dimanche soir à l'issue du second tour des municipales.

"C'est évidemment symboliquement très important de passer les 50%, ce n'est pas facile en quadrangulaire", a déclaré le maire de 47 ans, à France 3 Alpes, entouré de nombreux fidèles massés sur la place Grenette dans le centre-ville.

Les résultats encore partiels, mais portant sur une grande majorité des 86 bureaux de vote de cette ville de 158.000 habitants, lui accordent près de 53%.

23h23

Le maire sortant de Nice Christian Estrosi (Les Républicains) a revendiqué dimanche soir la victoire dans sa ville qu'il va diriger pour un troisième mandat et où il a "largement" devancé le Rassemblement national et la liste Nice Ecologique.

"Au terme de ce second tour, il me revient de proclamer les résultats quasi définitifs (...). La liste que j'avais l'honneur de conduire arrive largement en tête avec 59,3%" des suffrages exprimés", a-t-il annoncé sur le parvis de la mairie. Selon M. Estrosi, la liste Nice Ecologique a réalisé 19,4% et celle du Rassemblement National 21,3%. La participation s'est limitée à 27,8%.

Il a également revendiqué la victoire à la métropole.

23h13

La candidate malheureuse de LREM aux municipales dans la capitale, Agnès Buzyn, n'a pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour devenir conseillère de Paris, a appris dimanche soir l'AFP auprès de sources concordantes.

Agnès Buzyn "ne sera pas au Conseil de Paris, elle sera conseillère d'arrondissement et siègera seule", a indiqué Geoffroy Boulard, le maire sortant du XVIIe arrondissement, où se présentait en tête de liste Mme Buzyn.

La candidate de La République en marche était entrée en campagne le 16 février, après la démission de Benjamin Griveaux, à la suite de la publication d'une vidéo intime.

23h11

#municipales2020 : la synthèse de toutes les réactions politiques de la soirée pic.twitter.com/WheSQnFFqU — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

23h09

Le maire nationaliste sortant de Bastia, Pierre Savelli, qui compte le président du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni en septième position sur sa liste, a été réélu dimanche avec 49,37%, selon les résultats définitifs.

Dans la deuxième ville de l'île, chef lieu de la Haute-Corse, il s'est imposé face aux deux divers gauche Jean-Sébastien de Casalta (39,73%) et Julien Morganti (10,9%).

22h55

Serge Grouard (LR), maire d'Orléans de 2001 à 2015, a réussi dimanche son retour en politique, cinq ans après avoir démissionné de son mandat de maire pour raison de santé.

Déjà en tête à l'issue du premier tour (35,62%), devant son ancien adjoint et ami, le sortant Olivier Carré (24,1%), l'énarque âgé de 61 ans décroche ainsi un quatrième mandat.

Ce Parisien d'origine, arrivé à Orléans en 1995 après avoir passé une partie de son enfance dans le Loiret, avait arraché la préfecture aux socialistes en 2001 avant d'être réélu dès le premier tour en 2008 puis en 2014.

22h54

22h53

A Créteil (Val-de-Marne), Laurent Cathala (PS) réélu avec 69, 82% des voix Le maire sortant Laurent Cathala (PS) est réélu à Créteil avec 69, 82% des voix, à l'âge de 74 ans. Il entamera son huitième mandat. Le candidat Thierry Hebbrecht (LR) est deuxième avec 30, 17% des voix.

22h51

22h47

L'écologiste Bruno Bernard, tête de liste d'une coalition réunissant EELV et les partis de gauche, a revendiqué dimanche sa victoire à la métropole de Lyon, véritable siège du pouvoir local, pour un doublé historique dans la ville dirigée depuis 2001 par Gérard Collomb.

"Une nouvelle page s'écrit pour Lyon et sa métropole", a déclaré dans la presse M. Bernard, dont l'entourage revendique la victoire dans 8 ou 9 circonscriptions sur 14, alors que les résultats officiels n'avaient pas encore été communiqués dimanche en milieu de soirée.

Il devancerait ainsi largement les listes du sénateur LR François-Noël Buffet - allié à Gérard Collomb - et celles du président sortant de la collectivité David Kimelfeld, LREM dissident.

22h45

A Auxerre (Yonne), le maire sortant Guy Férez cède sa place au candidat Les Républicains Crescent Marault, qui l'emporte avec 49,02% des voix. L'ancien maire d'Auxerre ne récolte que 38, 43% des suffrages, devant le candidat divers-gauche Denis Roycourt (12, 54%).

22h29

La maire de Rennes Nathalie Appéré (PS), qui avait fusionné sa liste avec celle des écologistes, a été facilement réélue dimanche avec 65,35% des voix pour un deuxième mandat à la tête de la capitale bretonne.

"Cette large victoire, je l'accueille avec émotion et fierté", a réagi Mme Appéré dans un communiqué. "Notre ville est aujourd'hui à l'avant-poste, au niveau national, d'une force sociale-écologiste sur laquelle il faudra compter dans les prochaines années."

La candidate LREM Carole Gandon, qui voulait "Révéler Rennes", arrive 2e avec 17,49%, suivie du candidat divers droite Charles Compagnon avec 17,15%. L'abstention a été massive à 68,32%.

Dans la capitale bretonne, dirigée par les socialistes depuis 1977, la maire sortante était arrivée en tête avec 32,81% des voix le 15 mars, devant l'écologiste Matthieu Theurier, qui avait réalisé une percée avec 25,59% des scrutins.

22h38

A Annecy (Haute-Savoie), le candidat écologiste François Rastorg l'emporte face au maire sortant Jean-Luc Rigaut.

Le maire d'Annecy est devancé de 27 voix par le candidat François Rastorg (EELV), qui remporte 44, 74% des suffrages. Jean-Luc Rigaut totalise 44, 64% des voix. Depuis 60 ans, le centre-droit était au pouvoir dans la ville.

22h37

22h34

A Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Maider Arosteguy devient maire.

Après le retrait du maire sortant, Michel Veunac (MoDem) à l'entre-deux-tours, Maider Arosteguy devient maire de la ville biarrote avec 50,22% des voix. Elle devance Guillaume Barrucq (Divers-centre) qui recueille 26, 29% des voix, et Nathalie Motsch (Divers-centre) qui obtient 14, 74% des voix.

22h27

A La Rochelle (Charente-Maritime), Jean-François Fountaine (DVG) réélu sur le fil Le maire sortant Jean-François Fountaine (DVG) est réélu à La Rochelle avec 41, 96% des voix, devant le député Olivier Falorni (DVG) qui recueille 41,10% des voix. Jean-Marc Soubeste (EELV) est troisième avec 16, 92% des voix.

22h26

Les premières estimations du second tour des élections municipales à Paris, Marseille, Épinal et Colmar pic.twitter.com/2tJJUcM49p — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

22h14

A Nancy, le socialiste Mathieu Klein (PC/PCF/EELV) l'emporte avec 54,53% des voix, devant le maire sortant, le radical Laurent Hénart (Radical-LR-LaREM), qui fait 45,46% des voix. A 44 ans, Mathieu Klein devient le premier maire de gauche dans la ville depuis 73 ans.

"Les Nancéiens ont choisi d'écrire une nouvelle page de leur histoire, ont choisi un projet écologique et solidaire, tourné vers le développement et un urbanisme réconciliateur", a déclaré le nouveau maire, au micro de France bleu sud Lorraine.

22h10

A Montauban (Tarn-et-Garonne), la maire LR Brigitte Barèges est réélue La maire sortante, Brigitte Barèges (LR) va démarrer son quatrième mandat à Montauban. Elle obtient 54, 45% des voix, devant le conseiller d'opposition Arnaud Hilion (PS-PRG-PC-EELV) qui fait 54, 45% des voix.

22h03

A Montluçon (Allier), le maire LR Frédéric Laporte est réélu avec 31,45% des voix, devant le candidat Frédéric Kott (PCF-EELV-Générations.s), dont la liste fait 28,10 %, et le candidat (DVD) Joseph Roudillon, qui récolte 26% des voix.

22h01

22h00

21h56

A Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la maire LR Maryse Joissains-Masini (LR) est rééelue.

Sans surprise, la maire LR Maryse Joissains-Masini est réélue avec 45, 53% des voix, devant la candidate LREM Anne-Laurence Petel (35,12%), et Marc Pena, soutenu par une liste d'Union de la gauche (24, 34%).

21h55

Le maire Jean-Luc Moudenc (LR-LREM) arrive en tête à Toulouse au second tour des municipales, avec 51,6% des voix, devant la liste de gauche d'Antoine Maurice (48,4%), selon l'institut de sondage Ipsos Sopra Steria.

Le maire LR et macron-compatible sortant devrait ainsi être reconduit à la tête de la 4e ville de France, après un duel très serré avec son rival écologiste, qui emmenait une union des gauches associant Insoumis, communistes, socialistes et radicaux de gauche à un noyau citoyen.

21h54

A Quimper (Finistère), la candidate socialiste Isabelle Assih remporte les élections municipales, avec 51,24% devant le maire sortant DVD Ludovic Jolivet, qui récolte 39,53% des voix.

La candidate LREM Annaïg Le Meur arrive troisième avec 9, 22% des voix. C'est la première femme à diriger la ville de Quimper.

21h53

Le maire sortant de Nice Christian Estrosi (Les Républicains) a revendiqué dimanche soir la victoire dans sa ville, où il assure avoir "largement" devancé la liste Nice écologique et le Rassemblement national.

"Au terme de ce second tour, il me revient de proclamer les résultats quasi définitifs (...). La liste que j'avais l'honneur de conduire arrive largement en tête avec 59,3%" des suffrages exprimés", a-t-il annoncé sur le parvis de la mairie.

Selon M. Estrosi, la liste Nice Ecologique a réalisé 19,4% et celle du Rassemblement National 21,3%. La participation s'est limitée à 27,8%.

21h48

Les premières estimations du second tour des élections municipales à Mulhouse, Belfort, Maubeuge, Lorient... pic.twitter.com/MPYcrw6ZPu — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

21h47

Abstention record : Brice Hortefeux évoque «un échec assez violent de la part du parti du président de la République» pic.twitter.com/FtRGbIiHBf — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

21h46

Le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, qui avait trouvé un accord avec l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy pour le deuxième tour de l'élection municipale, a été facilement élu dimanche à Rouen, ville marquée par l'accident industriel Lubrizol en septembre 2019.

Dans cette ville industrielle, l'une des plus polluées de France, M. Mayer-Rossignol, ancien président de la région Haute-Normandie, a récolté plus de 67% des voix, loin devant son adversaire Jean-François Bures (divers droite, 33%).

M. Mayer-Rossignol, 43 ans, succède au socialiste Yvon Robert (PS), 70 ans, qui ne se représentait pas. L'abstention a aussi été forte dans la préfecture de Seine-Maritime avec 70%.

21h45

A Lourdes (Hautes-Pyrénées) , le candidat Thierry Lavit (DVG) remporte 59, 77% des suffrages, devant le candidat Sylvain Peretto (DIV) qui fait 40, 22%.

21h44

Michèle Rubirola, à la tête d'une coalition de gauche, arrive largement en tête à Marseille devant la candidate LR Martine Vassal, selon une estimation Harris Interactive Epoka.

La candidate écologiste recueille 39,9% des voix, devant Martine Vassal (29,8%) et le candidat du Rassemblement national Stéphane Ravier (19,8%), selon cette estimation pour TF1-LCI et RTL.

Bruno Gilles, dissident LR, recueille 6,2%, Samia Ghali (DVG) 2,7% et Yvon Berland (LREM-UDI) 1,6%.

21h33

A Périgueux, Delphine Labails (PS) est élue maire de Périgueux avec 40, 56% des voix, devant le maire sortant Antoine Audi (LR), qui obtient 30, 46% des suffrages. Elle est la première femme à devenir maire de la ville.

Soutenue par la gauche, les écologistes et le parti communiste, la candidate de 45 ans avait déjà l'expérience des mandats périgourdins après avoir été première adjointe de la ville de 2008 à 2014.

La nouvelle maire a été élue au terme d'une compétition particulièrement serrée lors d'un premier tour où s'affrontaient huit listes, ce qui a donné lieu à des alliances inattendues.

21h30

A Albi, la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil (DVD) est réelue avec 49, 94% des voix, devant le collectif Albi vert Albi mené par Nathalie Ferrand-Lefranc (UG), et le candidat du Rassemblement national Frédéric Cabrolier (10,16%).

21h29

L'écologiste Pierre Hurmic devance d'une courte tête le maire sortant LR Nicolas Florian, soutenu par LREM, lors des municipales dimanche à Bordeaux, selon deux estimations.

Après 73 ans d'élections de maires de droite dès le premier tour, l'écologiste, soutenu notamment par le PS et le PCF, s'impose avec entre 45,6 et 46,8% devant Florian (43,2-44,6%), considéré comme Macron-compatible, selon Harris Interactive et Ipsos-Sopra Steria.

En troisième position, Philippe Poutou (NPA) recueille un peu moins de 10% des voix.

21h28

L'écologiste Grégory Doucet arrive largement en tête à Lyon avec plus de 50% des voix et plus de 20 points d'avance sur ses adversaires, selon trois instituts de sondage.

A la tête d'une coalition EELV-PS-PCF-LFI, il recueille 53,5% des voix, devant Yann Cucherat (DVC-LR) 30,5% et Georges Képénékian (LREM diss, PRG) 16%, selon Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/les Chaînes Parlementaires. Doucet rassemble 50,8%, Cuchera 31,4% et Képénikian 17,8% pour Harris Interactive avec TF1-LCI et RTL.

L'écologiste recueille 52,6%, Yann Cuchera 29,7% et Georges Képénékian 17,7% pour Elabe Berger Levrault avec BFMTV et Le Parisien.

21h21

A Forbach , Alexandre Cassaro (UC) devient maire à 31 ans, grâce à une liste soutenue par le Parti socialiste et La République en Marche. Il obtient 35, 24% des voix, devant Eric Diligent (DVD), qui récolte 29, 81% des voix. Alexandre Cassaro était soutenu par le maire sortant Laurent Kalinowski (PS).

21h18

21h17

A Brest, François Cuillandre est réélu avec 49,69% des voix, devant la candidate LR Bernadette Malgorn (36,27% des voix) et le candidat En Marche Marc Coatanéa (13, 89% des voix). François Cuillandre, 65 ans, a été mis en examen pour recel d'abus de confiance, au mois d'octobre 2019.

21h16

A Alençon, Joaquim Pueyo (DVG) est élu avec 42, 90% des voix. Sophia Douvry (LR) est en deuxième position avec 24, 58% des voix, devant le maire sortant Emmanuel Darcissac (LREM). Joaquim Pueyo était député de la première circonscription de l'Orne et Vice-président de la Commission de la Défense nationale et des forces armées.

21h08

Le socialiste Mathieu Klein, 44 ans, a revendiqué sa victoire au soir du second tour des municipales dimanche à Nancy, devançant le radical sortant Laurent Hénart et devenant le premier maire de gauche de cette ville détenue depuis 73 ans par la droite modérée.

"L'émotion est vraiment très forte, c'est une victoire qui pour moi représente une immense responsabilité et je la mesure", a déclaré sur France bleu sud Lorraine Mathieu Klein qui l'emporterait avec 54,3 à 55,2% des voix face à M. Hénart, selon des estimations.

21h04

Romain Lopez, ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal et soutenu par le RN, a revendiqué auprès de l'AFP une large victoire dimanche à Moissac, une commune agricole du Tarn-et-Garonne historiquement ancrée à gauche mais divisée par la présence de saisonniers roms bulgares.

Ce trentenaire originaire de Moissac, qui menait une liste sans étiquette, a affirmé avoir recueilli 62% des voix, après son score de 47% au 1er tour, face à Estelle Hemmami, une enseignante de 45 ans qui menait une "liste citoyenne".

21h02

A Montélimar, le candidat divers-droite Julien Cornillet l'emporte avec 46, 78% des voix, devant Catherine Coutard (UG), qui obtient 28,16% des voix et le maire sortant Franck Reynier (MR), qui ne récolte que 25,05% des voix.

20h56

20h53

La maire sortante (LR) de Mulhouse (Haut-Rhin) Michèle Lutz a été élue dimanche dans cette ville durement touchée par le coronavirus, devançant largement à l'issue d'une quadrangulaire l'écologiste Loïc Minery (38,60% contre 27,22%) lors d'un scrutin marqué par une abstention record dépassant les 75%.

"Le résultat du vote des Mulhousiens en faveur de mon équipe est clair et sans appel", a indiqué dans un communiqué Mme Lutz, qui avait remplacé en novembre 2017 Jean Rottner, parti présider la Région Grand Est. "Avoir trois mois entre deux tours restera un fait totalement inédit. Je ne connais que trop les conditions dans lesquelles s'était déroulé le premier tour où nous étions déjà davantage dans la gestion de crise que dans la campagne électorale", a-t-elle ajouté. La candidate LREM Lara Million a rassemblé 22,96%, devançant la RN Hélène Ritz (11,19%), dernière de cette quadrangulaire.

20h51

Serge Andrieu (DVG) est réélu maire de Carpentras avec 45, 81% des voix devant Bertrand de la Chesnais (RN), qui obtient 39, 17% des voix.

20h48

20h46

Le député RN du Pas-de-Calais Ludovic Pajot a remporté dimanche soir l'élection municipale de Bruay-la-Buissière, commune de 22.000 habitants de l'ex-bassin minier, a annoncé Marine Le Pen à l'AFP.

Député de la 10e circonscription et conseiller régional, Ludovic Pajot, 26 ans, l'emporterait avec 51% à 52% des voix devant Bernard Caillau (ex-PS) au terme de cette élection où la gauche était partie désunie, selon une autre source RN.

20h44

Le maire sortant Stéphane Le Foll (PS-EELV) est réelu au Mans avec 63,14 % des voix, devant Marietta Karamanli (DVG) qui récolte 36, 85% des voix.

20h43

A Lorient, le candidat divers droite Fabrice Loher l'a emporté au 2e tour des municipales à Lorient, fief du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et ville dirigée par les socialistes depuis 1965. Chef de l'opposition au conseil municipal, M. Loher est arrivé en tête d'une quadrangulaire avec 35,34% des voix, passant devant le candidat écologiste Damien Girard (32,83%) qui était arrivé en tête au premier tour avec une liste d'union de la gauche (PS-PCF-EELV). La participation a été très faible avec seulement 36,48% des inscrits, qui se sont déplacés aux urnes.

20h42

Emmanuel Macron a «marqué sa préoccupation pour le faible taux de participation aux élections municipales», qui n'est «pas une très bonne nouvelle», a indiqué l'Elysée à l'AFP, alors que l'abstention s'est élevée à environ 60% au second tour dimanche.

Le chef de l'Etat a par ailleurs appelé son Premier ministre Edouard Philippe pour le féliciter de sa «belle victoire» au Havre et prévoit de le voir «un petit moment en tête-à-tête» lundi matin, avant leur réunion avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, a précisé l'Elysée. L'organisation de cette convention sera la «réponse à la vague verte» enregistrée dimanche, selon la présidence.

20h36

A Belfort, le maire sortant Damien Meslot (LR) est réélu avec 57% des voix, devant Mathilde Nassar (DVG) avec 19,55% et Samia Jaber (DVG) 14,4%.

20h34

Martine Aubry est devancée de peu à Lille par Stéphane Baly (EELV), avec 39% à 39,5% des voix contre 40 à 40,1% au candidat écologiste et autour de 21% à la candidate LREM, selon trois instituts de sondage.

La maire PS sortante recueille 39%, Stéphane Baly 40,1% et Violette Spillebout 20,9%, selon Harris Interactive Epoka pour TFI-LCI. Elle est créditée de 39% également, contre 40% à l'écologiste et 21% à la candidate LREM par Elabe Berger Levrault pour BFMTV et Le Parisien. Selon Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les Chaînes Parlementaires, Mme Aubry obtient 39,5% des voix contre 40 à M. Baly et 20,5% à la candidate LREM.

20h31

Les premières estimations du second tour des élections municipales à Pau donnent François Bayrou (Divers centre) en tête avec 55,5% devant Jérôme Marbot (Divers gauche) 44,5%. pic.twitter.com/IgXr8blcMF — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

Les premières estimations du second tour des élections municipales à Besançon donnent Anne Vignot (EELV-PS) en tête avec 43,6% des voix, devant Ludovic Fagaut (LR) 41,8% et Éric Alauzet (LREM) 14,6%. pic.twitter.com/0xJfc8JkzM — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

20h27

La candidate EELV Léonore Moncond'huy revendique la victoire à Poitiers.

«C'est confirmé, ma liste Poitiers Collectif remporte la victoire, et c'est massif», a assuré à l'AFP la jeune femme, 30 ans, qui s'est affirmée «particulièrement fière que Poitiers ait fait le choix de l'écologie et de la justice sociale».

Le maire sortant de cette ville de près de 90.000 habitants, Alain Clays, en poste depuis 2008, a reconnu sa défaite auprès de la presse locale, a indiqué un responsable de sa communication. La victoire de la jeune femme empêche non seulement M. Claeys de réaliser un troisième mandat, mais elle met aussi un terme à 43 ans de gestion socialiste -- associés aux communistes -- sur la capitale poitevine. L

éonore Moncond'huy, déjà conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, avait été désignée tête de liste aux municipales par une élection sans candidat, lors d’une assemblée citoyenne. Sa liste était soutenue par le Parti communiste, ancien allié du maire sortant, Génération.s, Nouvelle Donne et Génération Ecologie.

20h10

Le candidat du Rassemblement national Louis Aliot l'emporte lors des élections municipales à Perpignan avec 53,1 à 54% des voix, face au maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), selon les estimations de trois instituts de sondages.

Louis Aliot recueille 54% des voix selon Ifop Fiducial pour M6 et Sud Radio, 53,3% des voix selon Elabe Berger-Levrault pour BFMTV et Le Parisien, et 53,1% des voix selon Harris Interactive Epoka pour TFI-LCI et RTL.

20h00

Le Premier ministre Edouard Philippe a remporté dimanche les élections municipales au Havre avec 58,83% des voix face au député PCF Jean-Paul Lecoq.

Le taux d'abstention a été de 58% dans cette ville portuaire qui avait basculé à droite en 1995 après trois décennies de maire PCF.

Les premières estimations du second tour des élections municipales au Havre : Edouard Philippe en tête avec 58,8% des voix... pic.twitter.com/K1PWQAJMyi — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

17h00

La participation à 17H00 au second tour des élections municipales dimanche s'établit à 34,67%, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

La participation est inférieure de près de 18 points à 17H00 à celle du second tour des municipales de 2014 (52,36%), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45%).

15h36

Ce dimanche, la participation au second tour des élections municipales a encore baissé par rapport au taux d'abstention - déjà historique - enregistré lors du 1er tour en mars.

Le ministère de l'Intérieur fait état d'un taux de participation à midi de 15,29%, trois points en-dessous de ce qu'elle était à la même heure le 15 mars (18,38%), mais aussi 4,5 points en-dessous de celle du second tour des municipales de 2014 (19,83%), et plus de 8 points de moins par rapport à 2008 (23,68%).

Élections #Municipales2020 : Taux de participation à 12h en France métropolitaine : 15,29 % pic.twitter.com/xwKZs8ojhr — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) June 28, 2020

15h31

Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a voté.

12H32

Emmanuel Macron est arrivé au Touquet pour voter.

#Municipales2020 : Emmanuel Macron est arrivé au Touquet pour voter



Suivez notre direct sur CNEWS https://t.co/3NhWuS7be9 pic.twitter.com/CyoXUvZc9e — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

12H01

La participation à midi au second tour des élections municipales dimanche s'établit à 15,29%, trois points en-dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (18,38%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

La participation, qui est l'un des enjeux majeurs du scrutin, est inférieure de 4,5 points à midi à celle du second tour des municipales de 2014 (19,83%), et de plus de 8 points par rapport à 2008 (23,68%).

#Municipales2020 : 15,29% de participation à midi pour ce second tour, en baisse de trois points par rapport au premier tour



Suivez notre direct https://t.co/3NhWuS7be9 pic.twitter.com/eCwcYcR97a — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

10H17

Ces municipales se tiennent à la veille d'une séquence cruciale pour le président Emmanuel Macron, attendu en fin de matinée dans un bureau de vote du Touquet.

Le chef de l'Etat pourrait, dans les jours qui viennent, procéder à un remaniement et préciser son intention affichée de «se réinventer» pour les deux dernières années de son mandat.

09H28

Plus de 157.000 candidats et 16,5 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin hors normes, avec port du masque obligatoire dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique et priorité aux personnes vulnérables pour voter.

8H53

L'un des enjeux principaux de ce scrutin est la participation, alors que moins d'un électeur sur deux s'était déplacé le 15 mars.

Le suspense est important dans quelques-unes des plus grandes villes -Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, ... -, tandis qu'au Havre, le Premier ministre Edouard Philippe joue en partie son avenir à Matignon.

08h24

#Municipales2020 : Edouard Philippe vote au Havre



Suivez notre direct sur CNEWS https://t.co/3NhWuS7be9 pic.twitter.com/3G9QQNIOhy — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2020

8H01

Les électeurs ont commencé à se rendre dans les bureaux de vote pour le second tour des élections municipales.

La participation, qui s'était effondrée le 15 mars -44,3% des électeurs s'étaient déplacés, contre 63,5% en 2014- est l'un des enjeux majeurs du scrutin.