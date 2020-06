«#Nous Demain» : le nouveau mouvement lancé par des anciens macronistes

Après la création d’un neuvième groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, des anciens marcheurs, dont le député Aurélien Taché, lancent leur nouveau mouvement politique baptisé «#Nous Demain».

«Nous lançons un appel à tous les déçus de la politique et notamment aux nouvelles générations, pour construire ensemble un mouvement humaniste, écologiste et féministe, 100% tourné vers les acteurs de terrain qui font société», ont déclaré les partisans de ce nouveau mouvement dans un appel publié dans le Journal du Dimanche.

Dix-sept parlementaires, dont des membres du groupe La République en Marche (LREM), et des députés non-inscrits mais qui avaient appartenus à LREM par le passé, avaient décidé en mai dernier de créer le groupe «Écologie Démocratie Solidarité» à l'Assemblée nationale. Ils s’associent aujourd’hui à des acteurs de la société civile, militants écologistes ou féministes, responsables associatifs, docteurs, ou encore entrepreneurs pour fonder leur parti politique, #NousDemain.

Ce mouvement souhaite s’attaquer aux crises écologiques, démocratiques et sociales, en s’appuyant notamment sur la jeunesse et sur le numérique. Le mouvement se positionne d’ailleurs en faveur du droit de vote dès 16 ans, et souhaite mettre en place «un système de vote en ligne pour que les jeunes puissent, sans attendre, s'exprimer.»

Il envisage également de créer un média «ouvert et collaboratif», qui mélangera vidéos, podcast, lives, en s’inspirant des nouveaux réseaux sociaux et de l’univers des gamers, explique le mouvement dans son manifeste. Le futur parti souhaite aussi même en place une convention citoyenne pour l’inclusion et l’égalité, à l’image de celle qui vient de s’acheter sur la question climatique.

S'appuyer sur la société civile

Sur le site internet www.nousdemain.eu, chaque Français peut d’ores et déjà participer aux réflexions du mouvement sur plusieurs thèmes, comme la culture, la transition écologique ou l’économie, en envoyant sa contribution. Les intéressés peuvent également adhérer au mouvement en quelques clics. Les premières propositions politiques seront formulées «courant de l’été 2020», précise le mouvement sur son site. «C’est plus un processus, un appel à co-construire ce mouvement avec nous», affirme au JDD Aurélien Taché, député du Val d’Oise ayant quitté LREM.

Il confirme également au journal que le parti politique sera officiellement lancé à l’automne prochain, et que le parti présentera des candidats pour les futurs élections régionales et départementales de 2021.

