Second tour des municipales : le point à Levallois-Perret

Ils ne seront pas reconduits mais seront dans tous les esprits. Condamnés en première instance pour fraude fiscale et blanchiment, Isabelle et Patrick Balkany (LR) ont finalement décidé de se retirer des élections municipales dans leur fief de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Alors que le second tour a lieu ce dimanche 28 juin, voici ce qu'il faut savoir de cette élection un peu particulière.

Pour la première fois depuis 1983, les Levalloisiens ne pourront pas glisser dans l'urne un bulletin avec le nom «Balkany» écrit dessus. C'est tout simplement historique.

A la place, les 43.500 électeurs devront ainsi départager Agnès Pottier-Dumas, la candidate de l'Union de la droite arrivée première le 15 mars dernier avec 34,6 % des suffrages, de deux autres adversaires.

Face à elle, se trouvent en effet Arnaud de Courson, le candidat Divers droites allié désormais à LREM et qui à lui seul avait obtenu 20,79 % au premier tour, et Lies Messatfa, le centriste toujours dans la course après avoir rassemblé, lui, 14,24 % des voix au premier round. Ce dernier, nouveau venu en politique, est un ancien quadruple champion de France de tennis de table.

Agnès Pottier-Dumas, d'héritière à paria

Pour rappel, Agnès Pottier-Dumas avait été désignée par les époux Balkany pour reprendre le flambeau.

Mais leur ex-directrice de cabinet a prononcé une phrase lors d'un débat qui n'est pas passée : «Patrick comme Isabelle Balkany n'auront demain aucun rôle à la mairie de Levallois, aucun rôle au sein d'aucun service de la ville ni dans aucun de ses satellites», avait-elle affirmé.

Ce faisant, Patrick Balkany lui aurait ordonné de signer une lettre lui assurant, ainsi qu'à son épouse, un poste dans une société immobilière gérée par la ville, ce qu'elle aurait refusé, selon une information de l'hebdomadaire Marianne.

Et depuis rien ne va plus entre l'ancien baron local et son ex-protégée, si l'on en juge notamment par ce message écrit par Patrick Balkany sur Facebook le 30 mai dernier et depuis retiré.

«C’est aujourd’hui l’anniversaire d’Agnès Pottier-Dumas, je propose que nous nous cotisions pour lui offrir un aller simple pour Oulan-Bator la très belle capitale de la Mongolie où je suis certain qu’elle se plaira énormément», avait ainsi écrit l'ex-édile.

Une publication qui avait ensuite suscité de nombreux commentaires négatifs dont un très remarqué de la part de la fille même de Patrick Balkany, Vanessa. «Papa s’il te plaît retire ce post atroce ! Ne sombre pas toi non plus dans cette pathologie des réseaux sociaux», avait-elle réagi.

Dans la foulée de cet épisode, l’ancien élu avait également essayé de créer une coalition contre son ancienne protégée, allant jusqu'à rencontrer Arnaud de Courson et Lies Messatfa, mais celle-ci n'a pas abouti. Par ailleurs, seule Maud Bregeon, la candidate du parti présidentiel ralliée à Courson, avait décliné l'invitation.

Dernièrement, Patrick Balkany s'est également fait remarquer pour avoir improvisé, le soir de la Fête de la musique, une petite danse qui a fait couler beaucoup d'encre. Trois jours plus tard, son épouse Isabelle a quant à elle indiqué sur Facebook qu'elle continuerait à voter pour son époux.

«Pour la dernière fois, avec mon cœur, avec ma fierté et mon admiration pour tout ce qu’il a accompli pour Levallois, je voterai… Patrick Balkany !», avait-elle en effet écrit.

Un vote symbolique, donc, puisqu'il comptera comme nul. Reste que, quel que soit le résultat de cette municipale pour le moins singulière, deux choses sont déjà certaines : la gauche sera absente du futur conseil municipal, et les époux Balkany ne vont sans doute pas rester muets.

