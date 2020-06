Frédéric Dabi, de l'IFOP : «Au niveau local, LREM c’est une catastrophe»

Les élections municipales 2020 ont livré leur lot de surprises et d’informations sur les dynamiques politiques locales actuelles. Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l’institut de sondage Ifop, tire à chaud les conclusions de ce scrutin.

Quelle première analyse peut-on faire de ces élections municipales ?

La chose la plus frappante est l’abstention (près de 60%). C’est du jamais vu, et ça confirme ce qu’il s’était déjà produit au premier tour (55,4%), sur fond de crainte sanitaire. Jamais cette campagne n’est montée en puissance, même si elle a été la plus longue sous la Ve République.

Ensuite, il y a cette vague verte et de gauche. Le Parti socialiste a gagné beaucoup de ville, ce qui lui permet plus ou moins de récupérer ce qu’il avait perdu en 2014. C’est un effet de balancier pour lui.

Et pour les écolos ?

Jamais un parti politique qui s’était illustré aux européennes (EELV avait terminé troisième derrière le RN et LREM) n’avait confirmé aux municipales. Maintenant c’est fait. Les Verts ont gagné dans des villes énormes en termes d’image. EELV est clairement devenu un parti local.

Comment s’en sont sortis les partis de droite ?

Le problème pour Les Républicains, c’est qu’ils perdent une ville symbolique avec Marseille. Cette défaite cache toutes leurs victoires. Pour le Rassemblement national, c’est un peu l’inverse. Il a perdu des villes, mais le succès à Perpignan est une belle victoire. Dans l’ensemble, c’est une élection quand même compliquée pour lui.

Que dire de LREM ?

Au niveau local, La République en marche, c’est une catastrophe. Avec Strasbourg, elle a même laissé aux écologistes la seule grande ville qu’elle semblait pouvoir gagner. C’est intéressant de voir qu’au niveau national, LREM et le RN dominent, mais qu’ils sont faibles localement.