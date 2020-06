Le gilet jaune mutilé Antoine Boudinet élu conseiller municipal

Blessé gravement à la main à Bordeaux (Gironde) pendant une manifestation de gilets jaunes, Antoine Boudinet, 27 ans, a été élu, dimanche 28 juin, au conseil municipal de la ville.

L'étudiant, dont la main avait été arrachée en 2018, figurait en troisième position sur la liste conduite par Philippe Poutou, l'ex-candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) à l'élection présidentielle de 2017, et qui, dimanche, à l'issue du second tour des municipales, a remporté 9,39 % des voix.

Antoine Boudinet est devenu malgré lui l'un des symboles de la lutte contre les violences policières après qu'une bombe lacrymogène assourdissante GLI-F4 lui a arraché la main droite.

«A la mairie et par la grande porte»

«Il y a un an et demi, lorsque j’ai perdu ma main, les gilets jaunes tentaient de rentrer dans la mairie. Aujourd’hui ils rentrent dans la mairie et par la grande porte», s'est-il félicité, plus que jamais déterminé à défendre les couleurs de son mouvement : «Bordeaux en luttes».

Pour rappel, Bordeaux est passé dimanche sous le giron de la gauche, après la victoire de l'écologiste Pierre Hurmic (46,48 %), face au maire sortant Nicolas Florian (centre, 44,12 %).

En juillet 2019 , trois ans après les faits, Antoine Boudinet avait par ailleurs participé à une manifestation de soutien à Adama Traoré, à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise).

Interrogé par les journalistes, il avait indiqué vouloir défendre une certaine «convergence des luttes» pour «obtenir gain de cause pour les mutilés», face aux violences policières.

