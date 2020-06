En raison des tensions entre l'Inde et la Chine, la France accélère sa livraison de Rafales

Alors que les tensions entre la Chine et l'Inde sont exacerbées depuis plusieurs semaines, la France joue un rôle inattendu dans ce conflit.

Ainsi, selon l'Hindustan Times, relayé par Courrier International, l'Indian Air Force (IAF) a demandé à Dassault Aviation d'accélérer la livraison de ses Rafales. Le contrat de 8 milliards d'euros signé en 2016 prévoyait d'en livrer 36 sur plusieurs années, et notamment quatre à la fin du mois de juillet.

«Nous savons qu’une dizaine de Rafale sont prêts dans les installations de Dassault Aviation à Mérignac. Les préparatifs sont en cours pour faire voler six d’entre eux à destination de l’Inde fin juillet», précise une source anonyme au quotidien indien anglophone. Outre ces premières livraisons, celles qui sont prévues en 2021 et 2022 pourraient également être avancées.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après l'affrontement armé entre des militaires indiens et chinois, qui ont fait au moins 20 morts. À la suite de cet incident, New Dehli et son armée de l'air ont passé leurs bases avancées en «alerte maximale». De quoi demander à la France d'intensifier «ses efforts pour répondre aux besoins immédiats de l'IAF», selon une autre source.

Le contexte pourrait d'ailleurs se transformer en bonne nouvelle pour l'industriel français. Ces derniers mois, il travaillait pour répondre à un appel d'offre d'environ 12 milliards d'euros pour une centaine d'avions de chasse, qui avait finalement été supprimé à cause de la crise du coronavirus. Cependant, si les tensions et les affrontements avec la Chine se poursuivent, un revirement de situation n'est pas à écarter totalement.

