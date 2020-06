EuroMillions : que se passe-t-il si personne ne gagne le Méga Jackpot ?

Les joueurs de l'EuroMillions pourront remporter jusqu'à 130 millions d'euros ce vendredi 3 juillet avec le Méga Jackpot. Mais tout n'est pas perdu si personne ne le remporte ce jour-là.

Dans ce cas, la somme – déjà énorme – va continuer à augmenter progressivement. Elle sera en effet remise en jeu aux prochains tirages les mardis et vendredis, selon la Française des Jeux, jusqu'à au maximum atteindre 250 millions d'euros.

Ce plafond a d'ailleurs été relevé cette année, puisqu'il était auparavant de 190 millions d'euros. De quoi redevenir la lotterie européenne qui propose le plus gros gain, devant le Superenalotto qui avait versé 209 millions d'euros en août 2019.

Et si les parieurs échouent malgré tout à cocher les 5 bons numéros et les 2 étoiles du Méga Jackpot de l'EuroMillions, ce seront les gagants du second rang qui se partageront la cagnotte

Une solution qui devrait multiplier le nombre d'heureux millionnaires. En effet, un joueur à l'EuroMillions a vingt fois plus de chances de remporter un gain au rang 2 que de gagner au rang 1. Soit 1 chance sur 7 millions contre 1 chance sur 140 millions.