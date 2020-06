La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, dont six membres étaient en garde à vue mardi, est aussi visée par une quinzaine d'enquêtes judiciaires notamment pour violences et vols, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Les enquêtes préliminaires concernent des faits de violences, vols, falsifications de procès-verbaux et délits liés au trafic de stupéfiants, selon cette source.