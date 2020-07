Son père meurt du Covid-19 sans mutuelle, il doit payer plus de 7.000 euros

Ils ne peuvent pas payer. Après le décès de son père atteint par le coronavirus, un homme a reçu une facture de plus de 7.000 euros. Lui et sa mère ne peuvent régler cette somme et demandent l'aide de l’Etat.

Le père de famille de 74 ans est mort après dix jours dans un service de réanimation en région parisienne, a rapporté France 2, qui précise que la famille a souhaité conserver son anonymat.

Le septuagénaire possédait une modeste retraite et n’était pas couvert par une mutuelle.

Le fils, actuellement en chômage partiel, a confié que sa mère, ancienne femme de ménage, «touche 560 euros» par mois. «Comment elle va payer 7.000 euros ?», a-t-il alerté auprès du média national.

La somme restante est la partie non payée par l’Assurance maladie. La famille demande donc de l’aide de l’Etat. «Le président de la République a dit que nous étions en guerre et que l’état paiera, a martelé l’avocat de la famille, Benjamin Fellous. La solidarité nationale devrait prendre en charge ces sommes».

Selon France 2, une dizaine de patients auraient reçu des factures dont le montant s’élève à plusieurs milliers d’euros. Certaines proviennent des hôpitaux publics parisiens qui ont concédé avoir commis une erreur. Les factures ne sont dorénavant plus émises.

Près de 3.200 factures seraient actuellement gelées.

