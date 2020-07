Gard : une sexagénaire morte depuis trois ans retrouvée momifiée dans son appartement

Elle serait morte depuis trois ans. Le corps momifié d’une femme âgée d’une soixantaine d’années a été retrouvé, ce mercredi 1er juillet, dans son appartement situé à Nîmes (Gard).

Sans nouvelle de sa locataire et après de nombreux impayés et relances, le propriétaire du logement a mandaté un huissier de justice pour ouvrir la porte et «récupérer l'appartement», rapporte Objectif Gard.

des aliments périmés depuis 2017

Une fois à l’intérieur, ce dernier a alors découvert la dépouille de la sexagénaire, dont le décès pourrait remonter à au moins trois ans selon les premières constatations.

Dépêchée sur les lieux, la police a en effet trouvé dans son réfrigérateur, ainsi que dans ses placards, des aliments périmés depuis 2017.

Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes exactes de sa mort et une autopsie doit été réalisée ce vendredi.

