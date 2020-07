Guadeloupe : un homme condamné pour atteinte sexuelle sur mineure a été élu maire

Il fait partie des candidats désignés au second tour des Municipales, le 28 juin. Un homme a été élu dans une commune, au sud de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec 49,97% des voix. Pourtant, l'homme a fait l'objet d'une condamnation il y a à peine plus d'un an.

En effet, en février 2019, le futur édile a été condamné pour atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans. Il a écopé de deux ans de prison avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire et 16.000 euros d'amende, rapporte Libération. Avec cette condamnation, son nom est entré dans le Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fjiais).

Les faits reprochés datent de 2013 lorsqu'il occupait le poste de vice-président de la région Guadeloupe. A cette époque, l'homme donnait des cours de soutien scolaire et c'est dans ce cadre qu'il aurait agressé sexuellement une fillette de 13 ans. Cette dernière avait raconté à une employée de son collège que son «professeur» lui avait fait subir des attouchements, avant de porter plainte.

Lors du jugement rendu en première instance, en 2018, l'homme avait été relaxé.

Un «piège politico-judiciaire»

Affirmant être la victime d'un «piège politico-judiciaire», il avait annoncé juste après sa relaxe qu'il serait candidat à l'élection municipale. Avantagé par une opposition divisée, il a finalement été élu maire dimanche.

Pendant sa campagne, il avait accusé l'assistante sociale du collège - auprès de laquelle la jeune fille qui l'accuse d'attouchements sexuels s'était confiée - de vouloir le piéger. Des propos que l'assistance sociale et le rectorat n'ont pas laissé passer puisqu'ils ont porté plainte pour diffamation. Le nouveau maire, quant à lui, a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation.

Mais il n'est pas le seul à faire son entrée à l'hôtel de ville avec un casier judiciaire. Le quotidien Libération fait état des nombreux élus en Guadeloupe qui ont fait l'objet par le passé de condamnations pour corruption et détournement de fonds publics notamment. En revanche, aucun n'a été condamné pour un délit sexuel.

Retrouvez toute l'actualité sur les Municipales 2020 ICI