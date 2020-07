Paris : Anne Hidalgo a officiellement pris ses fonctions de maire

Arrivée largement en tête au deuxième tour des élections municipales, Anne Hidalgo a été ­officiellement intronisée maire de Paris ce vendredi 3 juillet, en même temps que celle de sa nouvelle équipe.

La désignation d'Anne Hidalgo a eu lieu à l'issue de ce qui est appelé le «troisième tour» de l'élection municipale, c'est-à-dire le vote des nouveaux conseillers élus par les ­Parisiens dans chaque arrondissement. Le rendez-vous était donné vendredi dès 9h30 à l'Hôtel de ville.

Il 'agissait toutefois d'une simple formalité pour la socialiste, dans la mesure où, grâce à son score ­de dimanche dernier, elle dispose d'une majorité très confortable (96 sièges sur 163 au total).

Ce matin, c'est élection officielle de @Anne_Hidalgo comme maire de Paris, et intronisation de son nouvel exécutif #Municipales pic.twitter.com/Q1kbjgcUOd — Lucas Biosca (@LucasBiosca) July 3, 2020

Dans son discours de remerciement, la maire est revenue sur ces «six dernières années qui ont été intenses et parfois inattendues» et a esquissé ses priorités pour son nouveau mandat. Après la mobilisation exceptionnelle des soignants face au coronavirus, elle a annoncé qu'elle «souhaite créer au plus vite une Direction de la santé publique à Paris», sans oublier l'aide économique aux commerçants et aux personnes touchées par la crise.

Et après cette élection marquée par une abstention record et une crise démocratique, Anne Hidalgo a souligné que «le rôle des élus est de montrer à ceux qui n'ont pas voté que la politique peut changer les choses. Nous donnerons aux citoyens les moyens de proposer et de faire. Nous innoverons dans ce mandat pour aider ce qui ont envie de faire».

Enfin, l'écologie sera au coeur de son mandat : «nous sommes à un moment particulier de notre histoire, la dernière génération à pouvoir agir sur la catastrophe écologique à venir. Les Parisiens nous ont donné le mandat pour le faire. Je suis prête à mener les batailles à venir. Pour moi, il n'y a de plus bel engagement que Paris».

David Belliard adjoint aux transports

A cette occasion, Anne ­Hidalgo a présenté sa nouvelle équipe composée après d'intenses tractations. Elle comprend pas moins de 37 adjoints (contre 27 auparavant), dont 5 écologistes, 4 communistes et 3 membres de Génération.s. La continuité a été de mise après son ­­premier mandat, malgré un petit effet de chaises musicales. L'ex-candidat EELV David Belliard devient notamment maire adjoint chargé des transports et à la transformation de l'espace public.

Parmi les principaux postes, Paul Simondon (ex-propreté) prend les finances, Colombe Brossel (ex-sécurité) se retrouvant en charge de la propreté. Nicolas Nordman, avant délégué aux personnes en situation de handicap, s'occupera de la sécurité et de la police municipale. L'ex-rugbyman Pierre Rabadan s'occupera des sports et de la préparation des JO2024. L'ancienne journaliste Audre Pulvar entre à l'alimentation durable et à l'agriculture.

L'écologiste Anne Souyris, elle, conserve son poste d'adjointe à la santé, tandis que le communiste Ian Brossat est reconduit au logement et sera aussi en charge de la protection des réfugiés.

Au plus près de la maire, Emmanuel Grégoire restera le premier adjoint d’Anne Hidalgo. Il prendra en plus les portefeuilles – stratégiques – de l'urbanisme, du Grand Paris et des relations avec les arrondissements. Pourtant élu maire dans le 12e arrondissement, le bras droit de la maire a été contraint de céder ce poste, à la suite de l’accord électoral avec les Verts.

Conclue durant l’entre-deux-tours, cette entente impliquait que les écologistes recevraient la direction d’une mairie. Un arrondissement «de conquête» (5e ou 9e) était envisagé. Mais faute de «basculement», les discussions, malgré quelques tensions, ont abouti au 12e. L’arrondissement devrait donc être dirigé par l’écologiste Emmanuelle Pierre-Marie.

Un remplacement critiqué comme «une atteinte à la ­démocratie» par les Républicains, car cette candidate EELV n’était arrivée qu’en quatrième position (avec un score de 11 %) au premier tour, donc derrière LR et LREM.

