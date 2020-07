Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 3 au 5 juillet ?

Les vacances d’été commencent vendredi 3 juillet au soir, et les plus pressés n’attendront pas la fin de journée pour prendre la voiture et filer vers leur lieu de villégiature. Bison Futé conseille donc de faire attention à la circulation dès le matin sur certains axes dans le sens des départs, et ce jusqu’à dimanche.

Si aucun problème n’est à prévoir dans le sens des retours ce week-end, le vendredi et le samedi sont en revanche classés orange au niveau national dans le sens des départs. Vendredi est même rouge en Ile-de-France. En revanche, dimanche sera beaucoup moins chargé sur les routes, avec du orange seulement pour une partie de la Normandie et du Languedoc.

Vendredi 3 juillet

Vendredi, Bison Futé déconseille de quitter ou de traverser l’Ile-de-France entre 6h et 20h. Entre les départs et les conditions déjà compliquées propres aux vendredis, des problèmes de circulation sont attendus également dans les autres métropoles et leurs périphéries.

Des points de tension sont déjà anticipés par le centre d’information routière, surtout durant l’après-midi, notamment sur les tronçons autoroutiers entre Paris et Caen, entre Orléans et Tours, de Lyon à Marseille ou de Bordeaux à Toulouse (et même Narbonne).

Samedi 4 juillet

Pour samedi, Bison Futé estime qu’il vaudra mieux quitter l’Ile-de-France avant 9h et éviter la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines du petit matin jusqu’à 16h. L’autoroute A31, qui relie le Luxembourg à la France, sera également chargée en direction du sud, de même que la vallée du Rhône et particulièrement l’axe Orange-Marseille, de 10h à 19h (avec un pic de circulation entre midi et 15h).

Plus à l’ouest, le tronçon Montpellier-Narbonne sera très difficile entre 10h et 17h. Enfin, les alentours de Bordeaux seront eux aussi bouchés une bonne partie de la journée.

Dimanche 5 juillet

Dimanche les conditions devraient être meilleures, même s'il faudra toujours éviter l’Ile-de-France à partir de 10h. L’autoroute A13 entre Rouen et Caen sera chargée entre midi et 14h, de même que l’A9 entre Orange et Montpellier de 11h à 18h. Le trafic devrait être conséquent en vallée du Rhône, de même que sur l’axe Bordeaux-Narbonne, via Toulouse.

A noter que les retours vers l’Ile-de-France seront aussi compliqués à partir du milieu d’après-midi.

Retrouvez toute l'actualité nationale ICI