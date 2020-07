Produits solaires pour enfants : des substances «extrêmement préoccupantes» repérées

Les crèmes solaires pour enfants contiennent trop de substances néfastes pour la santé et l'environnement. C'est le constat alarmant dressé par deux associations, Agir pour l'environnement et Wecf France.

Le rapport pointe neuf produits des marques Vichy, Nivea, Mixa, Lovea Spray, Lancaster et Garnier. Ceux-ci «contiennent un cocktail d'au moins 10 substances problématiques», selon leurs travaux. Les produits dont l'étiquette ne mentionne pas la présence de nanoparticules sont aussi relevés par l'étude. D'autant plus lorsqu'ils sont bio. Mais, de manière générale, les produits bio sont beaucoup moins nombreux à contenir des substances nocives.

Pour en arriver à ces conclusions, elles ont passé au crible 71 produits de protection solaire destinés aux plus jeunes. Et conclusion alarmante, selon cette analyse, «aucun des 71 produits n'est exempt de substances plus ou moins préoccupantes».

29 substances problématiques, dont 10 «extrêmement préoccupantes»

Perturbateurs endocriniens, nanoparticules ou allergènes... Au total, 29 susbstances problématiques ont été relevées par les associations. Parmi elles, dix sont considérées comme «extrêmement préoccupantes» et sont signalées par la couleur rouge dans le rapport. Sur ces dix substances à risque, cinq sont des perturbateurs endocriniens et sept sont «reconnues pour leurs effets néfastes pour le milieu aquatique».

Sept autre substances sont jugées «très préoccupantes» tandis que douze sont «préoccupantes».

A la lumière de ces résultats, les associations demandent à ce que l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) se saisisse du sujet et qu'elle évalue le rapport bénéfices-risques des produits solaires destinés aux enfants. En particulier, les associations veulent que l'étude porte sur les 29 substances néfastes relevées dans leurs travaux.

Elles demandent également l'interdiction des dix substances «extrêmement préoccupantes» ainsi qu'«une action forte de la France pour protéger la santé des enfants face aux perturbateurs endocriniens». Les associations appellent enfin à une action rapide à l'échelle européenne via la commission afin de légiférer sur les 28 pertubateurs endocriniens avérés ou suspectés utilisés dans l'industrie cosmétique.

