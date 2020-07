Transports, plage, logements... Des vacances d'été à l'ombre du coronavirus

Du repos et de la prudence. Si les vacances d’été démarrent officiellement ce vendredi soir, elles auront une saveur étrange, après un début d’année marqué par plus de deux mois de confinement.

Même si le nombre de malades du Covid-19 en réanimation ne cesse de baisser, et que le nombre quotidien de décès a chuté, le virus continue de circuler en silence. Plus de 300 clusters ont ainsi été identifiés depuis le 9 mai, et environ 80 sont toujours actifs. Si la situation est «contrôlée» selon le ministre de la Santé Olivier Véran, le comportement des Français et les indicateurs seront scrutés, jusqu’à la fin du mois d’août, par les autorités.

Des mesures spécifiques

Concernant le choix des destinations de départ, les Français ont été sages. Ils ont visiblement écouté le gouvernement, qui a multiplié ces dernières semaines les appels à passer «des vacances bleu-blanc-rouge». Selon un sondage OpinionWay pour Sofinco, ils sont sept sur dix (71%), parmi ceux qui comptent partir, à avoir choisi de rester dans l’Hexagone cet été.

Pour les grands départs, dès ce week-end, des règles sanitaires spécifiques devront être respectées. En effet, dans les trains, les avions et les bus, le port du masque sera toujours obligatoire. Pas de conseil particulier, en revanche, concernant la distanciation physique. Pour les voyageurs se rendant en Corse, un protocole spécifique a été mis en place, avec des tests de dépistage du Covid-19 proposés «sur la base du volontariat» et des contrôles de température dans les ports et aéroports.

Une fois sur place, quel que soit l’hébergement touristique choisi (hôtel, Airbnb, camping...), les vacanciers arriveront dans un lieu où la propreté sera l’enjeu numéro un. Dans les hôtels, tous les éléments superflus installés dans les chambres seront retirés, tandis que les animations au camping vont être aménagées. A la plage, la bronzette sera possible, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation. Tout comme se rendre à la piscine, en ayant au préalable réservé un créneau horaire. Pour égayer les soirées, les restaurants, bars, théâtres et cinémas ont rouvert, dans le respect de la distanciation. Au contraire des discothèques, qui espèrent se relancer le 10 juillet... mais sans dancefloor.

L’étranger en partie accessible

Partir à l’étranger cet été est également tout à fait possible, mais pas n’importe où. En Europe, la totalité des pays de l’UE ont rouvert leurs frontières aux touristes. Parmi eux, même si c’était loin d’être gagné il y a quelques semaines, l’Italie et l’Espagne, qui accueillent les voyageurs étrangers sans restriction. De son côté, la Grèce oblige les entrants à remplir un questionnaire de santé avant leur arrivée. En fonction des informations données, un QR code est fourni, déterminant s’ils doivent se soumettre à un test de dépistage du Covid-19. De son côté, le Royaume-Uni fait aussi évoluer ses règles. Il pourrait, dans les prochains jours, exempter de quarantaine les touristes français.

Hors Europe, la situation est plus complexe. Il est par exemple impossible pour le moment de se rendre aux Etats-Unis au départ de la France. Quant aux pays du Maghreb, les ressortissants français peuvent désormais se rendre en Tunisie sans mesure sanitaire spécifique, mais pas au Maroc ni en Algérie, dont les frontières restent fermées. Des fermetures synonymes de vacances gâchées pour beaucoup.