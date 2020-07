La Catalogne reconfinée : vos vacances d'été menacées ?

La décision est tombée samedi 4 juillet et dès lors ce sont des milliers d'Européens, dont une part non négligeable de Français, qui sont angoissés. Les autorités espagnoles ont en effet décidé de reconfiner une partie de la Catalogne après une hausse des cas de coronavirus. Les personnes ayant prévu de s'y rendre pour les vacances d'été doivent-elles s'inquiéter ?

A ce stade, rien n'indique qu'une annulation de séjour soit par exemple nécessaire. En tout état de cause, les autorités locales ont surtout préféré anticiper plutôt que de prendre le risque de voir la situation empirer.

D'ailleurs, les zones touristiques sont toujours accessibles et libres d'accès. De même, les frontières de l'Espagne, rouvertes le 21 juin, peuvent toujours être franchies.

Néanmoins, si Madrid préfère prévenir que guérir, la situation peut encore évoluer en fonction de l'évolution du virus.

Aussi, si un voyagiste venait à annuler un séjour eu égard à une montée trop importante du nombre de cas de Covid-19, on ne saurait conseiller aux personnes concernées que de bien vérifier les conditions générales de vente pour savoir ce qui est prévu dans ce cas bien spécifique.

Avoir Vs remboursement

Par ailleurs, il convient de rappeler que le gouvernement français a pris, le 25 mars dernier, une ordonnance stipulant que les voyages organisés, les séjours compris et les prestations indépendantes, comme un hébergement ou une location de voiture qui auront été annulés à compter du 1er mars et jusqu'au 15 septembre, en raison du Covid-19, pourront être reportés pendant dix-huit mois au moyen d'un «avoir».

Mais cette décision a toutefois été dénoncée par l'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de vie). Et pour cause : cette ordonnance viendrait en contradiction du droit européen qui prévoit également le remboursement.

Par exemple, et comme l'indique le site dédié europe-consommateurs.eu, si un transporteur annule le vol d'un voyageur en raison de la pandémie de coronavirus, le consommateur a en principe droit au remboursement de son billet.

C'est même pourquoi Bruxelles a lancé, jeudi 2 juillet, une procédure d'infraction à l'encontre de dix pays de l'Union européenne, dont la France, soulignant que les droits des consommateurs restaient valables malgré le contexte actuel.

De son côté, la CLCV se dit prête à aller «devant le Conseil d'État» pour défendre le droit des voyageurs à se faire rembourser en cas d'annulation de leurs voyages en raison du coronavirus.

210.000 personnes sur sept millions

Ce qui se passe en Catalogne va donc être observé à plus d'un titre, au point de vue sanitaire bien sûr, mais également pour ses éventuelles répercussions sur le tourisme.

Les cas de contagion se sont multipliés ces derniers jours autour de la ville de Lerida, commune située entre Saragosse et Barcelone. Dans cette zone, il y a neuf foyers épidémiologiques dont au moins quatre sont issus d'une entreprise de fruits et légumes. On recensait vendredi 174 tests positifs.

Au total, le confinement concerne 38 communes, soit une population totale de 210.000 personnes sur les 7 millions d'habitants que compte la Catalogne.

Depuis samedi midi, les entrées et sorties de la zone confinée sont restreintes sauf pour des raisons professionnelles, pour aller chez le médecin ou s'occuper d'une personne âgée handicapée.

Les magasins restent néanmoins ouverts : salariés et clients de plus de 6 ans doivent porter un masque, respecter une distanciation sociale et se désinfecter les mains. Les regroupements de plus de dix personnes sont interdits en public et en privé. Les visites dans les maisons de retraite sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Il est également possible de circuler sur les autoroutes qui traversent la région entre Barcelone et Saragosse ou Huesca en Aragon. Le confinement va durer au minimum 15 jours, selon le ministre de l'Intérieur Miquel Buch, une durée qui correspond à la période d'incubation du virus. Rendez-vous est pris à l'issue de cette période pour savoir quelle sera la suite.

