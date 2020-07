Marseille : découvrez les 3 premières mesures de Michèle Rubirola, la nouvelle maire

L'attente a été longue, les négociations sont allées bon train, mais le résultat est là : Michèle Rubirola, tête de liste du Printemps marseillais, est la première femme à accéder à la mairie de Marseille. Ecologiste, elle met ainsi fin au règne de son prédécesseur, Jean-Claude Gaudin, resté 25 ans à la direction de la deuxième ville de France.

Michèle Rubirola s'est exprimée sur sa première mesure en tant que maire de la cité phocéenne dès son discours d'installation, samedi 4 juillet.

Insistant sur sa volonté de créer une ville «plus verte, plus juste et plus démocratique», l'écologiste a indiqué qu'elle demanderait «au conseil municipal de suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes».

Marseillais, Marseillaises la victoire est enfin là !



Aujourd’hui, nous sommes heureux de savoir que la volonté de la majorité des Marseillais a été respectée.



Ensemble, nous porterons le projet de faire de Marseille une ville plus verte, plus juste et plus démocratique ! pic.twitter.com/ycsjZ08vLN — Printemps Marseillais (@PrintempsMRS) July 4, 2020

La nouvelle maire faisait ainsi référence aux deux rapports publiés par l'institution à la fin de l'année 2019, critiquant la gestion de la ville de Marseille, alors aux mains de l'équipe Gaudin, et s'alarmant de sa situation financière «préoccupante».

Les documents concluaient douloureusement que «les difficultés rencontrées par la ville ont pour origine commune une absence de stratégie claire et une insuffisance dans le pilotage de ses actions, par ailleurs peu économes des deniers publics».

C'est pourquoi Michèle Rubirola parle d'«urgence» et assure qu'elle votera, avec son conseil municipal, «un budget qui s'inscrit» dans la «trajectoire» préconisée par la Chambre régionale des comptes.

Marseillaises & Marseillais, nous avons subi le confinement. C’est pourquoi nous organiserons un bel #étémarseillais, pour toutes et tous, d’accès à la culture, aux équipements sportifs et de loisirs, aux plages & aux jardins publics, dans le respect des conditions sanitaires. pic.twitter.com/5jw4up8fpS — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) June 25, 2020

L'état des écoles marseillaises, également épinglé dans les rapports de 2019, est aussi annoncé comme l'un des chantiers prioritaires de la nouvelle équipe municipale. Michèle Rubirola prévoit un grand plan de rénovation des établissements signalés à risque sur le territoire.

Une entreprise de taille puisque cela concerne plus de 470 structures scolaires, dont certaines doivent même être traitées contre l'amiante. Pour mener le défi à bien, l'écologiste a affiché son intention de doubler le budget alloué à l'entretien des écoles. Sous son mandat, il sera donc revalorisé de 3 à 6 millions d'euros.

La troisième priorité de Michèle Rubirola en tant que maire de Marseille a été annoncée sur Twitter comme la «première action pour que les Marseillais puissent retrouver leur ville». Intitulé «l'été marseillais», ce projet prévoit, entre autres, de «créer au moins une zone de baignade provisoire», «d'étendre les horaires d'ouverture» des parcs et jardins, de lancer le «prêt de vélo» ou encore d'«aider financièrement les structures culturelles».

Pour la nouvelle maire, il s'agit d'apporter un peu de légèreté à ses administrés qui ont «subi le confinement» et elle promet de s'y atteler «dès les premiers jours à la mairie».

Retrouvez toute l'actualité politique ICI