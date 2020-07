Actu : les 3 infos essentielles de ce lundi 6 juillet

Pandémie, justice, vie politique ou culturelle : chaque jour l'actualité est riche et multiple. Pour saisir ce qui est important et ne rien manquer des enjeux actuels, CNEWS a regroupé les informations essentielles de la journée.

Remaniement : la liste des membres du gouvernement castex dévoilée

Annoncée pour le milieu de journée, ce lundi 6 juillet, la liste des membres du gouvernement Castex a été dévoilée en début de soirée (et est à retrouver ICI).

De nombreuses tergiversations sur des postes-clés, comme l'Intérieur ou la Justice, ont retardé la finalisation de la composition de cette équipe, qui sera chargée de mettre en oeuvre la politique d'Emmanuel Macron pour les deux dernières années de son quinquennat.

Parmi les faits marquants, on note le départ de Christophe Castaner et Nicole Belloubet, remplacés à l'Intérieur et à la Justice par Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, célèbre avocat pénaliste qui hérite du rôle de Garde des sceaux.

Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran restent respectivement à l'Economie, L'Education nationale et la Santé.

A noter l'arrivée de Barbara Pompili à l'Ecologie et celle de Roselyne Bachelot à la Culture.

Coronavirus : le marathon de Paris à nouveau reporté

Le marathon de Paris, une première fois repoussé au 18 octobre en raison de la pandémie de coronavirus, a été de nouveau décalé au 15 novembre, a annoncé lundi l'organisateur, ASO (Amaury Sport Organisation).

Selon la même source, le semi-marathon de Paris aura lieu de son côté le 18 octobre.

Ce nouveau report du marathon de Paris intervient après l'annulation le 24 juin des marathons de New York (1er novembre) et de Berlin (27 septembre), deux des courses les plus prestigieuses du calendrier. Celui de Boston avait été de son côté reporté du 20 avril au 14 septembre avant d'être également annulé fin mai.

Les marathons de Londres (reporté d'avril au 4 octobre) et de Chicago (11 octobre) sont en revanche toujours maintenus.

Le célèbre compositeur Ennio Morricone est mort à 91 ans

Le compositeur italien Ennio Morricone, réputé dans le monde entier pour ses musiques de films, est décédé à Rome dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 juillet.

Ennio Morricone, 91 ans, lauréat d'un Oscar en 2016, est décédé dans une clinique de la capitale italienne où il était hospitalisé à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur.

Le «maestro» italien a créé plus de 500 musiques pour le cinéma, avec des mélodies aussi légendaires que celle du film «Le Bon, la brute et le truand» (1966).

Ennio Morricone «s'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi», indique un communiqué de l'avocat et ami de la famille, Giorgio Assuma.

Il est resté «pleinement lucide et d'une grande dignité jusqu'au dernier moment», affirme le communiqué.

«Adieu maestro et merci pour les émotions que tu nous a offertes», a réagi sur Twitter Roberto Speranza, ministre italien de la Santé.

