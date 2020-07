Des croix gammées taguées sur deux bars gay du centre de Paris

Comme un «rappel que la lutte contre l'intolérance ne doit jamais cesser», c'est ainsi que Boris Jamet-Fournier, élu du 4e arrondissement de Paris, a interprété les croix gammées taguées sur deux bars gay du centre de la ville.

Sur Twitter, il a expliqué avoir été prévenu par un appel du Centre de veille opérationnelle. Ses photos montrent la devanture du Cox, un bar de la rue des Archives, sur laquelle ont été dessinés plusieurs symboles nazis.

Je condamne avec la plus grande fermeté les inscriptions abjectes taguées sur le @BananaCafeParis et le #Cox. Tout mon soutien aux équipes. Ces messages de haine et l'homophobie n'auront jamais droit de cité à Paris. Je souhaite que les auteurs soient vite identifiés et jugés. https://t.co/HrMSjdiVaz

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 6, 2020