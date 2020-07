Il transporte un taureau à l'arrière de sa décapotable

Un passager aussi improbable que surprenant. En Camargue, un automobiliste a été filmé, ce samedi 4 juillet, en train de transporter à l’arrière de sa décapotable... un taureau.

La vidéo, dans laquelle on voit l’animal cornes au vent, tenu par une simple sangle, a fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut observer un tel attelage.

ce n'est pas une statue

«Je suis mort», «Fabuleux !!!», «Toujours plus», «Trop fort le mec», «Ptdr pardon ??? On est où la», «Quelle terre incroyable», peut-on notamment lire dans les commentaires. «Le taureau était sûrement saoul, il a du se faire ramener par son pote», a ironisé un autre internaute.

Certains ont soutenu qu’il s’agissait d’une statue, mais après vérification, c’est bien un taureau en chair et en os qui a pris place à bord de ce cabriolet Peugeot, rapporte France Bleu Gard Lozère. Sur la vidéo ci-dessous, on voit d'ailleurs nettement l'animal bouger la tête.

