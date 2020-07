Tout savoir sur Elisabeth Moreno, nouvelle ministre chargée de l'égalité femmes-hommes

Directrice générale Afrique du groupe Hewlett-Packard (HP), Elisabeth Moreno a été nommée ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, succédant ainsi à Marlène Schiappa.

Elle dirige le groupe HP en Afrique

Ancienne PDG de la filiale française du géant chinois de la fabrication de PC Lenovo, Elisabeth Moreno, 49 ans, a quitté l'an dernier son poste pour devenir directrice générale Afrique du groupe informatique HP, en janvier 2019. Sa mission, développer l'activité ordinateurs et impression sur le continent, où les téléphones portables prennent la place des PC. Elle vivait depuis en Afrique du Sud.

D'origine cap-verdienne

Elisabeth Moreno est née en 1970 au Cap-Vert, archipel africain situé dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal. Aînée d'une fratrie de six enfants, elle a quitté son pays à l'âge de six ans avec sa famille, en urgence. Sa petite sœur a en effet été gravement brûlée, et a passé deux ans dans un hôpital parisien. Depuis, elle est restée très attachée à ses racines cap-verdiennes. En 2005, elle a fondé le Cabo Verde Business Club, destiné à promouvoir les relations d’affaires entre les entreprises françaises et cap-verdiennes.

Entrepreneuse dès l'âge de 20 ans

En 1991, à 20 ans, elle a créé avec son premier mari une entreprise spécialisée dans la rénovation thermique. Elle l'a dirigée pendant sept ans. «Etre responsable des salaires de 30 personnes, cela inculque le sens des responsabilités», avait-t-elle témoigné aux Echos. Par la suite, elle a rejoint France Télécom (devenu Orange) en 1998, puis le constructeur informatique Dell en 2002, où elle est restée douze ans, avant Lenovo puis HP.

