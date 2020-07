Voici les avantages des anciens ministres

Christophe Castaner, Muriel Pénicaud, Nicole Belloubet... Certains poids lourds du gouvernement d'Edouard Philippe sont restés sur le carreau à l'annonce lundi du nouvel exécutif mené par Jean Castex - en attendant la liste des secrétaires d'Etat. Contrairement aux idées reçues, leur qualité d'anciens ministres ne leur donnera que très peu d'avantages.

Le principal bénéfice est financier. Une fois remplacés, les anciens ministres - y compris les ex-Premiers ministres - continuent à percevoir leur rémunération pendant trois mois. C'était six mois jusqu'en 2013 et la promulgation de la loi sur la transparence de la vie publique, sous le mandat de François Hollande.

Rappelons que la rémunération d'un ministre s'élève à 9.940 euros bruts par mois, celle d'un secrétaire d'Etat à 9.443 euros. Le Premier ministre touche 14.910 euros mensuels, soit la même somme que le président de la République. Dès son arrivée à l'Elysée en 2012, le chef d'Etat socialiste François Hollande avait baissé de 30 % les salaires du président, du Premier ministre et du gouvernement.

Cet avantage pécuniaire est soumis à deux condition. D'une, si l'ancien ministre retrouve dans les trois mois une activité professionnelle rémunérée ou une fonction élective, il ne peut plus bénéficier de cette indemnité. De deux, il doit déclarer son patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à son départ du gouvernement.

En dehors de cela, les anciens ministres n'ont, en règle générale, plus aucun autre «privilège» une fois la passation de pouvoir effectuée. Fini le logement de fonction, la voiture de fonction avec chauffeur et les voyages gratuits en train en 1ère classe.

Voiture avec chauffeur à vie pour les anciens Premiers ministres

En revanche, les anciens ministres régaliens (Intérieur, Justice, Affaires étrangères, Défense), de par le caractère sensible de ces fonctions et leur exposition médiatique, peuvent continuer à bénéficier d'une protection policière, si le nouveau ministre de l'Intérieur le juge nécessaire.

Par exemple, l'ex-ministre de la Justice Christiane Taubira, grande défenseure du mariage pour tous, a continué à être accompagnée par des agents de sécurité encore quelques mois après son départ de la place Vendôme début 2016. Une mesure onéreuse, coûtant plus de 70.000 euros par an et par policier à l'Etat selon un rapport de la Cour des comptes datant de 2010.

Pour ce qui est des anciens Premiers ministres, les avantages sont plus conséquents. En plus de la rémunération pendant trois mois, ils peuvent conserver à vie leur véhicule avec chauffeur. Toutefois, depuis la publication d'un décret en septembre 2019, ils ne peuvent plus disposer d'un secrétaire particulier à vie, mais seulement pendant dix ans.

Cela ne devrait pas s'appliquer à Edouard Philippe, qui a laissé sa place à Matignon à Jean Castex. En effet, il ne pourra pas cumuler ses avantages d'ancien Premier ministre avec ceux de son poste de maire du Havre, un fauteuil qu'il a officiellement retrouvé dimanche.

