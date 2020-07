Gare du Nord : recours juridiques et occupation en vue face au projet de réaménagement

La décision de l'Etat de délivrer le permis de construire pour le projet de transformation de la gare du Nord a suscité la colère du premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire et des associations, ce mercredi 8 juillet.

Accusant le gouvernement de «passer en force» avec un «déni de démocratie», la municipalité parisienne est opposée à ce «projet totalement surdimensionné» et a indiqué qu'elle allait continuer à le contester «de manière politique et juridique», sans toutefois préciser quelle serait la «stratégie» adoptée en la matière. La veille, Emmanuel Grégoire avait estimé que le gouvernement venait «de s'inventer un Notre-Dame-des-Landes en plein Paris» en prenant cette décision.

Le projet, porté par une coentreprise créée par SNCF Gares & Connexions et Ceetrus, la foncière d'Auchan, est évalué à 600 millions d'euros. Il prévoit notamment la construction de commerces, bureaux et équipements culturels au sein de la première gare d'Europe, fréquentée par 700.000 voyageurs chaque jour – un chiffre appelé à augmenter.

«Un centre commercial avec une gare à l'intérieur»

«Ce n'est pas ou ce ne sera plus une gare, mais un centre commercial avec accessoirement une gare à l'intérieur, et on est au cœur de l'opposition qui caractérise notre relation avec l'Etat» sur le sujet, a expliqué le premier adjoint d'Anne Hidalgo, qu'il a dite «très mécontente» de la délivrance du permis de construire.

«Il suffisait que le préfet ne délivre pas ce permis et que les parties fassent un recours gracieux, et on gagnait deux mois» pour discuter du projet, a-t-il encore affirmé, estimant que «c'est donc en conscience que la décision a été prise».

Mardi, la coentreprise SA Gare du Nord 2024 avait assuré par communiqué que «le lancement des travaux se fera sans attendre» et se montrait «confiante quant au respect du calendrier».

De son côté, Emmanuel Grégoire a estimé que le calendrier de la rénovation, qui doit être achevée pour les Jeux olympiques 2024, n'était «pas crédible et pas sérieux». Et le premier adjoint d'ajouter : «Je mets au défi Ceetrus de me prouver (que les délais sont crédibles, ndlr) en produisant les plannings de chantier, auxquels nous n'avons pas accès.»

Des engagements de la part des promoteurs

Sur le fond, et si elle ne conteste pas la nécessité de rénover la première gare d'Europe, vieille de 155 ans, la municipalité évoque plusieurs «lignes rouges», outre le calendrier.

Elle demande d'abord une «dédensification» du projet, proposant de diviser la surface commerciale par quatre, de 20.000 à 5.000 m2 ; une «ouverture sur l'ensemble du quartier», en abandonnant «la séparation des flux d'entrée et de sortie» que la mairie juge «inadaptée pour une gare»; «l'amélioration de l'intermodalité avec les transports en commun, les vélos et les taxis».

Mardi, le préfet de région Michel Cadot avait plaidé que les porteurs du projet avaient «pris 13 engagements visant à assurer une bonne intégration de la gare rénovée dans le quartier», via notamment «la création d'un important parking à vélos», ou «la prise en compte du réaménagement du parking souterrain».

Insuffisant pour l'entourage d'Anne Hidalgo. Les associations d'usagers et d'habitants, présentes mercredi dans la salle de la Mairie de Paris où se tenait la conférence de presse, sont sur la même longueur d'ondes.

Sont-elles prêtes à aller jusqu'à une occupation de la gare ? «Cela fait partie des choses possibles», estiment Chantal Henon et Jean-Pierre Leroux, du Comité des habitants Gare du Nord - La Chapelle. «Sur le jardin Villemin, quai de Valmy (10e arrondissement, NDLR), on a occupé un chantier pendant six mois pour l'empêcher de fonctionner et on a gagné», explique le second, membre de la section PCF du 10e arrondissement.

«Il y a une demande de sens sur les projets, et un projet commercial en pleine gare du Nord, ça n'a pas de sens. La mobilisation est déjà forte dans nos associations, elle va grossir», abonde Christine Nedelec, présidente de France Nature Environnement Paris. «Les Parisiens, les habitants, les citoyens sont de plus en plus inquiets concernant les réponses gouvernementales ou parfois municipales à des enjeux sociétaux et écologiques graves».

