Remaniement : des collectifs féministes enterrent «la grande cause du quinquennat»

Le divorce entre les organisations féministes et le gouvernement est plus que consommé. Alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé faire de l'égalité homme-femme «la grande cause de son quinquennat», la nomination de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti aux ministères de l'Intérieur et de la Justice fait grincer des dents.

Le premier est en effet toujours sous le coup d'une plainte pour viol, et le second s'était montré particulièrement critique contre le mouvement #MeToo. Dès l'annonce de ce nouveau gouvernement, les militants et militantes féministes ont fait part de leur colère. Ce 7 juillet, alors que des Femen ont mené une action devant l'Elysée, plusieurs autres collectifs ont mené une action plus symbolique.

Ainsi, comme le montre le tweet de Gabrielle Siry, porte-parole du Parti socialiste, ils ont célébré symboliquement les funérailles de la «grande cause du quinquennat» devant la Madeleine à Paris. Devant un cercueil, des manifestantes ont ainsi déposé des roses blanches, et scandé des slogans tels que «la culture du viol est de mise à l'Intérieur et la Justice».

