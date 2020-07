Tout savoir sur Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement

Emmanuelle Wargon a intégré le nouveau gouvernement de Jean Castex en tant que ministre déléguée chargée du Logement auprès de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Haut fonctionnaire de 49 ans, Emmanuelle Wargon, qui faisait déjà partie du gouvernement d'Edouard Philippe, succède à Julien Denormandie, promu ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Diplômée de HEC, Sciences-Po Paris et de l’ENA, l’ancienne directrice des affaires publiques chez Danone a commencé sa carrière en 1997 comme auditrice puis conseillère référendaire à la Cour des comptes, avant de rejoindre, en 2001, le cabinet de Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, en qualité de conseillère technique.

Après avoir été nommée en 2006 directrice adjointe chargée de la coordination et du contrôle interne à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), elle devient un an plus tard directrice de cabinet de Martin Hirsch, Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, où elle a notamment en charge, en 2008, le pilotage du revenu de solidarité active (RSA).

La native de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) est ensuite nommée secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales (Santé, Travail, Sport) en 2008. Après quoi, elle est devenue déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) de 2012 à 2015.

Dans le cadre de ces fonctions, elle a piloté la Garantie jeunes, un dispositif destiné à aider les jeunes en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail, ainsi que la réforme de la formation professionnelle et la réforme des plans sociaux.

Enfin, elle a rejoint le groupe Danone en 2015 en tant que directrice générale en charge de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), des affaires publiques et de la communication, avant de devenir trois ans plus tard, le 16 octobre 2018, secrétaire d’Etat auprès de François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.

