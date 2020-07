Coronavirus, en direct : en Mayenne, le nombre de cas a été multiplié par 4 en 15 jours

Alors que les Français semblent peu à peu «oublier» les gestes barrières, les appels à la vigilance et les mises en garde se multiplient. La crainte d'une deuxième vague est réelle. Ailleurs dans le monde, les Etats s'organisent pour faire face à l'avancée de la pandémie.

06H31

Un plan de dépistage massif du Covid-19 sera lancé la semaine prochaine sur la population mayennaise, à commencer par Laval, après le constat d'un accroissement anormal de la circulation du virus dans le département. Entre le 25 et le 30 juin en Mayenne, le nombre de nouveaux cas positifs est passé de 54 à 109 puis de 109 à 219 entre le 30 juin et le 6 juillet. C'est ce doublement à deux reprises et en deux semaines du nombre de cas découverts qui inquiète les autorités, laissant penser que la circulation du virus est plus intense.

06h21

La pandémie de coronavirus, qui s'accélère à l'échelle mondiale selon l'OMS, oblige l'Australie à reconfiner jeudi les cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays, pendant six semaines.

06H13

Le Mexique a enregistré mercredi un nouveau record d'infections au coronavirus avec 6.995 nouveaux cas répertoriés lors des dernières 24 heures, pour un total de 275.003 cas, a annoncé le ministère de la Santé. Le pays nord-américain déplore un total de 32.796 décès. Il est le cinquième pays le plus endeuillé au monde du fait de la pandémie de Covid-19.

05h47

Les Etats-Unis ont enregistré 55.000 cas de coronavirus supplémentaires sur les dernières 24 heures, selon les données mercredi soir de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. A 20h30 (00h30 GMT jeudi), 3.046.351 cas de coronavirus avaient été enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie, mais le nombre de personnes ayant contracté le nouveau coronavirus est probablement bien supérieur, en raison des difficultés d'accès aux tests qui existaient dans le pays en mars et avril.