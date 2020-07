Des gilets jaunes et des soignants appellent à se mobiliser

Le 14 juillet prochain, le traditionnel défilé sera remplacé par une cérémonie sur la place de la Concorde, qui devrait rendre hommage aux personnels de santé. En désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron, soignants et Gilets jaune appellent à se mobiliser.

Six organisations syndicales de soignants, dont la CGT-Santé appellent à une «journée d'action nationale», à l'occasion du 14 juillet. Parmi les organisations en colère, figurent le Syndicat infirmier SNPI, le syndicat Sud-Santé et le syndicat Amuf des urgentistes. «Rassemblement prévu place de la République pour un départ vers 14 heures en manifestation vers la Bastille», écrivent-ils dans un communiqué.

Alors que les négociations continuent autour du plan Ségur, qui doit apporter de nouveaux moyens à l'hôpital, les syndicats estiment que «le gouvernement méprise leurs demandes et leurs revendications» et appellent «les personnels et les usagers» à se «mobiliser avec des initiatives dans les hôpitaux (...) et dans les territoires». Le syndicat des infirmiers dénonce le report de la hausse des salaires au vote de la loi de financement de la sécurité sociale, prévue au 1er janvier 2021, pour un montant de 160 euros, au lieu des 300 euros espérés. «Le Ségur de la Santé est une imposture», réagissent-ils, sur Twitter, ce vendredi.

ALERTE



Les soignants n'auront pas un centime cette année, le #SegurDeLaSante est une imposture !



Rien sur les salaires avant le vote du #PLFSS et les textes début 2021



On veut 300 euros maintenant pour les #infirmiers pas 90 euros à titre rétroactif, un an après le #COVID__19 pic.twitter.com/mjbTtJtZ1p — SNPI syndicat infirmier (@infirmierSNPI) July 10, 2020

LES GILETS JAUNES APPELLENT A MANIFESTER

Dans un clip vidéo, le compte Twitter «Nouvelle union des luttes» appelle les Gilets jaunes à se rendre «tous à Paris» le 14 juillet.

En 2019, plusieurs dizaines de Gilets Jaunes s'étaient rendu sur les Champs-Elysées lors du défilé du 14 juillet. 175 personnes avaient été interpellé par les forces de l'ordre.