Paris : voici les 17 futurs maires d'arrondissement

Après le vote des Parisiens, les 17 nouveaux maires d'arrondissements de la capitale doivent être officiellement investis dans leur nouvelle fonction lors des conseils municipaux prévus ce samedi 11 juillet.

Parmi eux, 9 affichent les couleurs du mouvement «Paris en Commun» d'Anne Hidalgo alliant la gauche et les écologistes, 6 sont pour Les Républicains, 1 représente La République en Marche et 1 est classée «divers droite». A noter que 3 sont des nouveaux maires. On compte 7 femmes pour 10 hommes.

Paris-Centre

Ariel Weil («Paris en Commun»), 47 ans, maire sortant du 4e arrondissement, depuis 2017. Il est économiste.

5e arrondissement

Florence Berthout (divers droite), 58 ans, maire sortante du 5e arrondissement, depuis 2014.

Elle est conseillère régionale d'Ile-de-France et présidente du Frac IDF (Fonds régional d'art contemporain). Ancienne chef des LR à Paris, elle avait rejoint LREM en 2019, avant de faire alliance avec la liste Les Républicains dans l'entre-deux-tours.

6e arrondissement

Jean-Pierre Lecoq (Les Républicains), 65 ans, maire sortant du 6e arrondissement, depuis 1994.

Il est conseiller régional d'Ile-de-France, et ancien directeur des engagements à la Banque Natixis.

7e arrondissement

Rachida Dati (Les Républicains), 54 ans, maire sortante du 7e arrondissement, depuis 2008.

Présidente du groupe LR au conseil de Paris, elle est ancienne ministre de la Justice et députée européenne.

8e arrondissement

Jeanne d'Hauteserre (Les Républicains), 66 ans, maire sortante du 8e arrondissement, depuis 2008.

Elle est ancienne collaboratrice parlementaire.

9e arrondissement

Delphine Bürkli (LREM), 46 ans, maire sortante du 9e arrondissement, depuis 2014.

Elle est conseillère régionale d'Ile-de-France et ancienne attachée parlementaire.

10e arrondissement

Alexandra Cordebard («Paris en Commun»), 53 ans, maire sortante du 10e arrondissement, depuis 2017.

Elle est ancienne adjointe d'Anne Hidalgo chargée des affaires scolaires et ex-professeur à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

11e arrondissement

François Vauglin («Paris en Commun»), 50 ans, maire sortant du 11e arrondissement, depuis 2014.

Il est ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

12e arrondissement

Emmanuelle Pierre-Marie («Paris en Commun»), 48 ans.

Elle est ancienne adjointe (EELV) à la mairie du 12e arrondissement chargée de l'égalité homme/femme et de la lutte contre les discriminations.

13e arrondissement

Jérôme Coumet («Paris en Commun»), 53 ans, maire sortant du 13e arrondissement, depuis 2007.

Il est ancien premier adjoint au maire du 13e.

14e arrondissement

Carine Petit («Paris en Commun»), 46 ans, maire sortante (Génération. s) du 14e arrondissement, depuis 2014.

Elle est ancienne adjoint au maire du 14e chargée de la jeunesse et des sports, puis de la politique de la ville.

15e arrondissement

Philippe Goujon (Les Républicains), 66 ans, maire sortante du 15e arrondissement, depuis 2008.

Il est ancien adjoint au maire de Paris en charge de la sécurité, ex-député, ancien sénateur.

16e arrondissement

Francis Szpiner (Les Républicains), 66 ans.

Il est avocat au barreau de Paris.

17e arrondissement

Geoffroy Boulard (Les Républicains), 41 ans, maire sortant du 17e arrondissement, depuis 2017.

Il est ancien adjoint au maire du 17e chargé du commerce, puis de la sécurité. Il travaille également à temps partiel chez Links Consultants, un réseau de consultants free-lance et en portage salarial.

18e arrondissement

Eric Lejoindre («Paris en Commun»), 40 ans, maire sortant du 18e arrondissement, depuis 2014.

Il est ancien collaborateur parlementaire.

19e arrondissement

François Dagnaud («Paris en Commun»), 58 ans, maire sortant du 19 arrondissement, depuis 2013.

Il est ancien premier adjoint au maire du 19e, et adjoint au maire de Paris chargé de la propreté.

20e arrondissement

Eric Pliez («Paris en Commun»), 63 ans.

Il est directeur général de l'association Aurore d'aide aux précaires, et ancien président du Samu social de Paris.

