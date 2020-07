Une cagnotte ouverte pour une femme devenue tétraplégique après avoir été poignardée par son ex-compagnon

Le 17 avril dernier, Elise Dubost était poignardée à deux reprises à Aunay-sur-Odon (Calvados) par son ancien compagnon, devant leur bébé. La jeune femme de 25 ans, touchée au cou et à la nuque, est toujours hospitalisée en service de réanimation au CHU de Caen et devrait rester tétraplégique. Une cagnotte a été lancée pour financer l'ensemble des dépenses occasionnées par son handicap.

Comme ses proches, auteurs de la cagnotte, l'expliquent sur le site Leetchi : «les fonds récoltés seront intégralement reversés à Elise et sa famille pour les aider à faire face aux lourds frais engager (frais judiciaires et médicaux) pour permettre à Elise à vivre le mieux possible le long chemin qu'elle va devoir parcourir.»

Ce vendredi 10 juillet, près de 1.500 personnes ont participé pour un montant total de 35.805 euros.

Toutefois, le pronostic vital d'Elise reste «malheureusement engagé», selon ses proches. Tandis que l'enfant, âgé de quelques mois, a été placé en famille d'accueil, a appris Le Parisien.

Son ex-compagnon, dont elle s'était séparée au début du confinement, a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. L'enquête est toujours en cours.