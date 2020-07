14-Juillet : le programme de la cérémonie

Une cérémonie particulière. Cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus, les festivités du 14-Juillet seront bouleversées. A Paris, pour respecter les mesures sanitaires, les célébrations se feront sans défilé motorisé et sans public.

Partout dans le pays, la fête nationale s'est adaptée à la crise du Covid-19. Et dans la capitale, à la place du traditionnel cortège descendant les Champs-Elysées, c'est une cérémonie militaire plus petite qui sera organisée sur la place de la Concorde.

Après des dernières semaines compliquées pour la Nation, éprouvée par une période de confinement-déconfinement, ce sera surtout l'occasion de rendre un hommage appuyé au personnel, civil et militaire, particulièrement mis à rude épreuve face à la pandémie.

Coup d'envoi à 10h40, pour une heure et quart de défilé

En préambule, et comme le veut la tradition, le coup d'envoi de ce cérémonial sera donné par le président de la République, à 10h40, selon le programme diffusé par le site du Gouverneur militaire de Paris.

Emmanuel Macron devrait ainsi arriver par le pont de la Concorde, avant d'être accueilli par une haie d'honneur de la Garde Républicaine. Puis s'en suivra la traditionnelle revue des troupes et les honneurs militaires.

Alors que plus de 4.000 soldats avaient participé au défilé l'an dernier, ils ne seront que 2.000 cette année. Thème retenu pour cette édition 2020 : «Une Nation engagée, unie et solidaire».

Charles de Gaulle honoré

Pour l'incarner, hasard du calendrier, la figure de l'emblématique général de Gaulle dont on célèbre le triple anniversaire : sa naissance et sa mort en novembre et l'appel du 18 juin 1940.

Ce faisant, le grand Charles sera mis à l'honneur une fois la revue des troupes terminée, pour l'animation initiale, qui doit débuter à 11h.

Un premier volet ici divisé en trois tableaux pour célébrer le combattant visionnaire, l’Appel à la Libération et l’esprit de la Résistance. La conclusion de cet hommage, nommé «Une certaine idée de la France», se fera dans les airs par le passage de la Patrouille de France (PAF).

Au total : une formation originale de 13 appareils français et britanniques. La Royal Air Force participera en effet avec 2 chasseurs de type Typhoon référence à la France Libre qui fut fondée à Londres par le général en 1940.

L'hommage au père de la France libre passé, les amateurs de ballets aériens continueront d'être gâtés puisque le spectacle est censé se poursuivre dans le ciel avec le passage de plusieurs dizaines d'autres appareils (11h15). Parmi eux, un Falcon Dassault de l'opération Résilience ou encore un A400Ms de la German Air Force.

The @PAFofficiel followed closely by @rafredarrows flew over central #Paris today in honour of commemorations to mark #appeldu18juin #18juin1940.



A true privilege to see this today and remember De Gaulle's memorable speech from London 80 years ago.#ententecordiale pic.twitter.com/uYAly3UlME — UKDefenceinFrance (@UKDefenceFrance) June 18, 2020

Une mise à l'honneur de l'Allemagne, mais aussi au cours de la cérémonie de l'Autriche, du Luxembourg et de la Suisse pour rappeler la solidarité européenne et le soutien que ces pays ont apporté à la France, dans la prise en charge des patients au cours de la crise sanitaire.

S'en suivront une animation intermédiaire construite autour d'un tableau musical de Légion étrangère (11h25), puis un nouveau défilé aérien, composé cette fois d'une vingtaine d'hélicoptères (11h35).

Enfin, des troupes à pied viendront saluer le chef de l'Etat face à la Tribune présidentielle, avant une grande conclusion finale en hommage au personnel soignant engagé dans la lutte contre le coronavirus (11h50).

Alors qu'au total, ce sont environ 72 avions et hélicoptères qui seront déployés, soit environ un tiers de moins comparé à l'année dernière et en l'absence de défilé motorisé, la durée de la cérémonie devrait être d'une heure et quart environ, contre deux heures en temps habituels.

Un don du sang solidaire

A noter enfin que deux rendez-vous importants se tiendront parallèlement aux Invalides durant la journée du 14 Juillet, dès 10h et jusqu’à 17h30. Le premier : un don du sang organisé au profit du centre de transfusion sanguine des armées.

Sera également organisé un village du recrutement auquel participeront la Direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRHMD), les Centres d’information et de recrutement de Paris de l’armée de Terre, de la Marine et de l’armée de l’Air, le Service de santé des armées, le Groupement de recrutement de la Légion étrangère ou encore la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

