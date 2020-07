14 juillet : les meilleurs endroits pour voir le feu d'artifice à Paris

Le feu d’artifice du 14 juillet sera bien tiré depuis la tour Eiffel à partir de 23h. En revanche, crise sanitaire oblige, le public ne pourra pas se rendre aux abords de la Dame de fer pour l’admirer.

A compter de 19 heures, une large zone englobant le Champ-de-Mars et le site du Trocadéro sera strictement interdite au public. Mais que les Parisiens et les touristes se rassurent, il existe d'autres endroits pour en profiter malgré les restrictions.

SUR certains PONTS

Le Pont de Iena et le Pont de Grenelle seront inaccessibles le soir du 14 juillet afin d’éviter tout éventuel attroupement de personnes dans le périmètre. Mais il y en a d'autres sur lesquels il est possible d'assister au célèbre spectacle pyrotechnique, comme le Pont des Arts (Paris 6e), le Pont de la Concorde (Paris 7e) ou encore le Pont Alexandre III (Paris 8e).

du haut des monuments

Pour être sûr de profiter pleinement du feu d’artifice le plus attendu de l’année, l'idéal est de prendre de la hauteur. On peut opter pour la tour Montparnasse (Paris 15e) et son observatoire panoramique, ou encore la basilique du Sacré Coeur, située au sommet de la butte Montmartre (Paris 18e). Mais attention, il mieux vaut s’y rendre de bonne heure car les places sur les marches seront chères.

Dans un parc

Les Parisiens pourront également se rendre sur le belvédère de Belleville (Paris 20e), juste au-dessus du parc. Il est un peu éloigné de la tour Eiffel, mais il propose une vue sur toute la ville depuis le haut de sa colline, qui culmine à 108 mètres.

en terrasse

On peut enfin réserver une table dans un établissement bénéficiant d'un panorama dégagé avec la tour Eiffel au premier plan. Une option certes plus coûteuse, mais qui permet de siroter un verre ou de dîner en famille ou entre amis, tout en assistant aux premières loges aux festivités de la Fête Nationale.

Parmi eux, on peut notamment citer Le Perchoir, situé sur le toit-terrasse du BHV Marais (Paris 4e), L’Oiseau Blanc, au 6ème et dernier étage de l’Hôtel Peninsula (Paris 16e), ou encore le Ciel de Paris (Paris 15e).