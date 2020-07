Coronavirus : une rave-party clandestine rassemble 2.000 personnes près d'Arcachon

Une rave-party a rassemblé, samedi 11 juillet, environ 2.000 personnes dans une forêt proche d'Arcachon, a indiqué dimanche la préfecture de la Gironde, malgré les mises en garde sur l'épidémie de Covid-19 «toujours en cours».

«Non déclarée», la «rave-party» s'est tenue dans la nuit de samedi à dimanche dans la forêt de Cazaux, proche du bassin d'Arcachon et de la dune du Pilat, sur la commune de La Teste-de-Buch, sans faire de «dégâts», a précisé la préfecture.

La police qui s'est rendue sur les lieux de ce rassemblement festif a relevé 70 plaques d'immatriculation pour procéder à d'éventuelles verbalisations, a-t-elle ajouté. Depuis plusieurs jours, au moins huit autres préfectures dans les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine avaient pris des mesures pour empêcher l'installation «illégale» d'un possible teknival susceptible d'attirer sur leurs terres «plusieurs milliers» de personnes, entre le 10 et le 15 juillet, expliquait notamment la préfecture de la Vienne dans un arrêté.

Invoquant la crise sanitaire «toujours en cours», le préfet de ce département néo-aquitain entendait ainsi éviter «la création d'un cluster (foyer, ndlr) de contamination», estimant qu'un tel rassemblement «ne permet pas un respect des gestes barrières».