Disneyland Paris : quelles mesures sanitaires pour la réouverture ?

Le parc Disneyland Paris rouvrira ses portes le mercredi 15 juillet. La première destination touristique privée en Europe à tout mis en œuvre pour accueillir des visiteurs, avec une capacité limitée et des mesures sanitaires strictes.

Fermés depuis le 14 mars, le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios ont effectué de nombreux aménagements à cause de l’épidémie de Covid-19, afin d'assurer la sécurité des visiteurs et des employés, les cast members.

La santé et la sécurité de nos visiteurs et Cast Members est notre priorité. Si vous souhaitez prendre connaissance des mesures d’hygiène mises en place à la réouverture du site, cliquez sur le lien suivant: ​ https://t.co/OXUpzFrwGQ pic.twitter.com/QOAMNAqktM — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 30, 2020

Réserver à l'avance en ligne

Tout d’abord, les visiteurs doivent dorénavant réserver leur billet ou séjour en ligne. Dès l’âge de 11 ans, chacun devra porter un masque sur l’ensemble du parc, sauf pour se restaurer.Les deux parcs à thèmes «ouvriront avec des mesures d’hygiène et de sécurité renforcées», a rapporté le groupe américain sur son site officiel. Ce sera aussi le cas de l'hôtel Disney’s Newport Bay Club et du Disney Village. Hôtels et Resorts Disney incluant le Disney’s Hotel Cheyenne le 20 juillet, le Disney’s Hotel Santa Fe, le 3 août, et le Disneyland Hotel le 7 septembre. Le Disney’s Sequoia Lodge et le Disney’s Davy Crockett Ranch resteront fermés cet été et rouvriront à une date annoncée ultérieurement.Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans plusieurs spots du parc.

Distanciation physique pour les attractions

Pour tenir compte des normes sanitaires en vigueur, de distanciation physique notamment, un certain nombre d'«expériences, spectacles ou événements seront indisponibles, ou pourront être modifiés lors de la réouverture en fonction de l'évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des recommandations des pouvoirs publics», précise Disneyland Paris.

Outre les marquages au sol dans les fils d'attente, les manèges sont nettoyés entre chaque passage de visiteurs et une place, ou une rangée, sera laissée libre pour respecter la distanciation dans les manèges.

Entre autres, la célèbre parade ou le spectacle nocturne «Disney Illuminations» ne pourront se tenir et «seront de retour à une date ultérieure». De même, les spectacles "Le Roi Lion et les rythmes de la Terre" et "Le Rythme de la Jungle" reviendront plus tard cet été».

Interaction avec les personnages Disney limitée

Les rencontres avec les personnage, les expériences de maquillage et les aires de jeux pour les enfants sont indisponibles pour le moment.

Si les fans ne peuvent pas faire de calins à leurs héros, ils auront accès au tout nouveau Selfie Spots. Des photographes sont disposés dans le parc immortaliser les moments des enfants avec leurs personnages préférés.

Hébergement

Un premier hôtel (le Disney's Newport Bay Club) rouvre dès le 15 juillet et d'autres suivront au cours de l'été, mais deux d'entre eux (le Sequoia Lodge et le Davy Crockett Ranch) «rouvriront à une date annoncée ultérieurement», souligne le groupe.

«Nous sommes impatients de rouvrir les portes de nos parcs aux visiteurs», souligne Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, qui met en avant «l'élan positif des nombreuses réouvertures dans l'industrie du tourisme en Europe».

Ces mesures «d’hygiène et de sécurité renforcées évolueront en fonction de la situation globale et conformément aux directives des autorités publiques», a précisé Disneyland Paris.

Disneyland Paris emploie plus de 17.000 salariés, ce qui en fait le premier employeur «mono-site» de France.

Il propose une cinquantaine d'attractions. Côté hébergement, il est le cinquième pôle hôtelier de France grâce à ses 5.800 chambres disponibles et compte également une cinquantaine de restaurants.

En 2017, l'exploitant du parc, le groupe Euro Disney, avait affirmé que Disneyland Paris avait apporté un total de 68 milliards d'euros de «valeur ajoutée» à l'économie française et généré 56.000 emplois directs et indirects par an depuis son ouverture.