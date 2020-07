14 Juillet : des heurts éclatent à Paris pendant la manifestation des soignants et des gilets jaunes

Des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont eu lieu, non loin de la place de la Bastille, en marge de la marche organisée par les syndicats des soignants et soutenue par les gilets jaunes, ce mardi 14 juillet.

C'est lorsque le cortège des soignants s'est dirigé vers la place de Bastille que les premiers échauffourées ont éclaté. Comme en témoigne sur Twitter Actu 17.

Manifestation du 14-juillet à Paris : des gendarmes agressés, l'un a été violemment frappé alors qu'il était tombé par terre (images @AnthonyDepe)



https://t.co/RWwS0hv42R pic.twitter.com/CGNS0M1384 — Actu17 (@Actu17) July 14, 2020

Les gendarmes ont dû faire usage de gaz lacrymogènes afin de contenir les manifestants.

Parmi les manifestants, certains étaient présents au rassemblement organisé par des «gilets jaunes» devant l'Inspection générale de la police (IGPN) afin de dénoncer les violences policières. Certaines figures du mouvement, blessées lors des manifestations, étaient également à leurs côtés.

Face à ces débordements, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a pas tardé à réagir et à apporter son soutien aux forces de l'ordre pris à partie par les manifestants. «Je condamne avec la plus grande fermeté les comportements inacceptables commis contre nos forces de l'ordre en marge de la manifestation de cet après-midi», a-t-il tweeté en fin d'après-midi.