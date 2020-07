Intermarché rappelle des épinards surgelés à cause d'un allergène non déclaré

En cas d'allergie aux produits laitiers : attention. Intermarché a publié un communiqué ce 14 juillet pour rappeler des épinards hachés surgelés de la gamme Saint Eloi. En effet, un contrôle de l'entreprise a fait ressortir la présence de lait dans le produit, sans que cela soit notifié sur l'emballage.

Dans ce cas de figure, le principe de précaution est appliqué et les épinards peuvent être rapportés en magasin, et être remboursés. Afin de savoir si les produits achetés sont concernés, Intermarché a dévoilé la date de durabilité minimale (mai 2022) et les lots concernés, à savoir le 17 0 146 et le 17 0 147.

Ce genre de cas n'est cependant pas si rare, comme le rapporte le site Capital. En effet, selon Oulah, qui recense les rappels de produits, l'on peut par exemple noter que des madeleines de marque Carrefour ont également été rappelées pour la même raison que les épinards.

À noter cependant que les personnes qui ne possèdent pas d'allergie au lait peuvent manger ces produits sans soucis. Il s'agit avant tout d'éviter une réaction aux personnes concernées. Mais il reste cependant possible de les retourner si jamais un doute subsistait.