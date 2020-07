La phrase d'Emmanuel Macron qui ne passe pas avec les féministes

Emmanuel Macron n'a pas réussi à calmer le jeu. Interrogé ce 14 juillet sur la nomination de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur alors que celui-ci est visé par une plainte pour viol, le président de la République a déclaré être le «garant de la présomption d'innocence», et s'est opposé aux «jugements de rue» et à la «démocratie d'opinion».

Une déclaration qui fait suite aux nombreuses réactions très négatives de la part des organisations féministes depuis le dernier remaniement ministériel. Pour appuyer son propos, le chef de l'Etat a assuré avoir parlé «d'homme à homme» à son nouveau ministre de l'Intérieur. Une formule qui n'a pas manqué de faire tiquer le collectif #NousToutes sur les réseaux sociaux : «alors là, franchement, on va vous laisser parce que nous, on sait plus quoi faire», peut-on lire sur leur compte Twitter.

« Je lui ai parlé d’homme à homme ».



Alors là, franchement, on va vous laisser parce que nous, on sait plus quoi faire. #14juillet #Macron — #NousToutes (@NousToutesOrg) July 14, 2020

Les opposants politiques du président n'ont pas manqué de reprendre le terme non plus. «On comprend mieux pourquoi il ne comprend pas le problème», écrit Jean-Luc Mélenchon. Pour Karima Delli, députée européenne d'Europe Ecologie-Les Verts, cette phrase est une «mise en scène viriliste» et dénonce un «calcul politiciens».

« Confiance d'homme à homme » !!





On comprend mieux pourquoi il ne comprend pas le problème. #Darmanin #Macron — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 14, 2020

Interrogée sur Franceinfo, Madeline Da Silva, membre de #NousToutes, a répondu : «est-ce que vous pensez que pour un autre crime, un meurtre ou un assassinat, on aurait nommé quelqu'un qui serait mis en cause ? Non, cela n'arrive que pour les crimes liés aux violences sexistes et sexuelles, à savoir le viol. Aujourd'hui, en France, quand on est accusé de viol, on peut être nommé ministre.» Alors que les différentes associations dénoncent une culture du viol au sein du gouvernement, les réponses n'ont semble-t-il pas été suffisante.

Alors que le président avait fait la promesse de garder l'égalité homme-femme comme «grande cause du quinquennat», le dialogue semble aujourd'hui rompu. De là à avoir des annonces rapidement sur le sujet pour inverser la tendance ?