Paris plages : le programme de l'édition 2020 qui s'ouvre samedi

Retardée en raison du coronavirus, l'édition 2020 de Paris Plages débute ce samedi 18 juillet. Au programme : farniente, activités culturelles, restauration et sports sur les bords de Seine et de la Villette jusqu'au 30 août.

Pour son inauguration, l'événement propose samedi une activité inédite au bassin de la Villette : une séance gratuite de cinéma en plein air... sur l'eau. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'obtenir des places dans les bateaux, des transats seront aussi disposés sur la rive côté quai de Seine, afin d'assister à la projection du film Le Grand Bain.

Autre réjouissance accessible à tous : l'Orchestre de chambre de Paris donnera plusieurs concerts en plein air tout le week-end. Plus largement, les activités de Paris Plages seront une nouvelle fois installées sur deux lieux, les quais de Seine et du bassin de la Villette.

Sur les berges de la Seine, l'ambiance sera plutôt à la détente. Les visiteurs s'y reposer dans des lieux ombragés par des palmiers et des parasols, et rafraîchis par des brumisateurs. Ils pourront aussi pratiquer le tai-chi, la pétanque, au babyfoot ou encore s'adonner à la lecture avec des bibliothèques hors les murs. Les plus jeunes, eux, trouveront des ludothèques et des jeux géants :

© Mairie de Paris

Côté Villette, l'été sera davantage sportif, avec l'installation des trois bassins de baignade (ouverts de 11h à 21h) et de la tyrolienne, ainsi que la mise à disposition de kayaks. Là-aussi, des terrains de pétanque et des babyfoots seront accessibles, tout comme des initiations à des activités culturelles. Les enfants pourront aussi profiter de jeux et d'espaces dédiés. Plusieurs buvettes et des glaciers prendront place sur les quais :

© Mairie de Paris

A noter que les conditions d'hygiène seront renforcées en raison du coronavirus. Le port du masque sera recommandé, tandis que des stickers indiqueront les distances de sécurité. Des points sanitaires (quatre le long de la Seine, trois à la Villette) seront installés pour le lavage des mains, et du gel hydroalcoolique distribué.

Les bassins de baignade de la Villette et leurs espaces accueillant des usagers seront nettoyés toutes les deux heures. Enfin, des tests Covid-19 seront accessibles sans rendez-vous dans les Villages santé secours sur les deux lieux.