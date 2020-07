Coronavirus : ces régions françaises dans le rouge

Le taux de reproduction du coronavirus, qui indique l’avancée ou non de la propagation de la maladie, atteint des seuils inquiétants dans plusieurs régions françaises.

La situation la plus critique est celle de la Bretagne. Là-bas, le fameux taux de reproduction atteint 2,6. Autrement dit, dans cette région, 10 personnes infectées en contaminent en moyenne 26 autres. Un chiffre qui double par rapport à la semaine dernière, et qui se rapproche dangereusement des seuils enregistrés avant le confinement. Selon Santé Publique France, 110 nouveaux cas y ont été enregistrés en cinq jours.

La Bretagne avait jusque-là été épargnée par l’épidémie, mais le déconfinement et les départs en vacances très prisés dans la région pourraient expliquer ce rebond. Dans le Finistère, département le plus touché, la préfecture a ordonné le port du masque dans les marchés et les espaces publics clos dès jeudi soir. Ce sera le cas la semaine prochaine au niveau national, comme l’a annoncé Jean Castex devant les sénateurs.

Situation préoccupante à La Réunion

Autre territoire surveillé de près, la Provence-Alpes-Côte-D’azur, où le taux de reproduction s’établit à 1,55. Là aussi, les départs en vacances et les conditions météo très appréciables dans la région pourraient expliquer ce chiffre, d’autant que le tourisme à l’étranger est beaucoup plus difficile cette année. La Bretagne et la Paca sont ainsi classés en rouge.

Dans le reste de la France métropolitaine, plusieurs régions sont classées orange, avec un taux de reproduction classé entre 1 et 1,5. C’est le cas des Pays de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté, de l’Île-de-France et des Hauts-de-France.

Le reste de l’Hexagone est classé en vert, avec un taux qui oscille entre 0 et 1. On retrouve l’Occitanie, le Grand Est, la Normandie, et le Centre-Val de Loire.

Enfin, en ce qui concerne les régions d’Outre-mer, la situation est elle aussi très contrastée. La Réunion est classée en rouge, avec un taux de reproduction de 2,3. La Martinique est en orange, la Guyane et Mayotte sont en vert. Ce qui n'empêche pas ces deux derniers d'avoir un niveau de taux d'incidence (nombre de tests positifs pour 100 000 habitants) élevés. 321 en Guyane, classée en rouge dans cette catégorie, et 18 pour Mayotte, classée en orange.