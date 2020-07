La ville française où se garer coûte le plus cher est...

Les automobilistes sont prévenus. Le classement des villes où se garer coûte le plus cher vient d'être publié par la société de paiement de stationnement par mobile PayByPhone.

Avec assez peu de suspens, c'est à Paris que le tarif du stationnement est le plus élevé. Il faut en effet débourser 3,20 euros en moyenne pour 1h de parking dans la capitale (4 euros dans les arrondissements centraux, 2,40 euros dans le reste de la ville).

Le podium est complété par Bordeaux (2,15 euros en moyenne) ainsi que Grenoble (2 euros en moyenne).

© PayByPhone

A noter que le reste des grandes villes françaises se situent sous cette barre symbolique des 2 euros de l'heure. C'est notamment le cas de Nantes (1,90 euros), Lyon (1,65 euros) et Rennes (1,55 euros).

A l'opposé, c'est à Saint-Etienne (1,25 euros) que le stationnement est le plus abordable, ainsi qu'à Nice (1,30 euros), selon l'étude de PayByPhone.

Concernant les amendes, Lyon détient la palme du forfait post-stationnement (FPS) le plus sévère, allant de 35 à 60 euros en fonction des zones, avec une limite de temps de dix heures consécutives.

Viennent ensuite Paris (35 à 50 euros, jusqu'à six heures), Strasbourg et Grenoble (35 euros, jusqu'à trois et deux heures).