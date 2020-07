Incendie de la cathédrale de Nantes : ce que l’on sait

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a été frappée par un incendie, ce samedi 18 juillet. Le feu a été circonscrit. Une enquête pour «incendie volontaire» a été ouverte.

QUE S'est-il passé ?

Dans le centre-ville de Nantes, vers 7H45, des «passants qui voyaient des flammes derrière la rosace» ont alerté les secours. Les pompiers ont découvert alors «un violent incendie au niveau de l'orgue situé derrière la rosace et l'action s'est concentrée sur ce foyer», a déclaré le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlay.

Les secours ont aussi «fait des reconnaissances du bâtiment et de la protection des œuvres d'art, en liaison avec les autorités de la cathédrale». Grâce à une centaine de pompiers et une quarantaine d'engins, l'incendie a été relativement rapidement maitrisé et les pompiers ont indiqué qu'il était «circonscrit» vers 10H00.

QUELS SONT les dégâts ?

D'après les premiers éléments, «les dégâts sont concentrés sur le grand orgue qui semble être entièrement détruit. La plateforme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s'effondrer», a affirmé le général Laurent Ferlay.

L'administrateur diocésain, le père François Renaud, en charge de la cathédrale en raison d'une vacance du siège épiscopal, a pu rentrer avec les pompiers à l'intérieur de la cathédrale et a indiqué à l'AFP que «le grand orgue avait complétement disparu».

«C'est très impressionnant et c'est une perte inestimable», a-t-il ajouté, ému. «La console de l'orgue de chœur a disparu en fumée et les stalles en bois attenantes. Derrière le grand orgue, il y a des vitraux d'origine qui ont tous volé en éclats. C'est une verrière complète du XVIe» qui a été détruite, a-t-il ajouté, précisant qu'il y avait beaucoup de suie à l'intérieur de l'édifice.

une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour «incendie volontaire». «Trois points de feu distincts» ont été constatés, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès. «A ce stade, une enquête est ouverte pour incendie volontaire, il n'y a pas de conclusion à tirer maintenant parce qu'on a encore beaucoup d'enquêtes à faire qui peuvent apporter des éléments nouveaux», a-t-il précisé.

La police judiciaire a été saisie et un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Paris va se déplacer à Nantes pour examiner les points de départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale, a expliqué Pierre Sennès.

Le Premier ministre se rend sur place

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué qu'il se rendrait samedi après-midi à la cathédrale de Nantes, avec les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Culture, Roselyne Bachelot.

«C'est un événement hors du commun. Je veux à tout prix en savoir plus et manifester ma solidarité aux Nantaises et Nantais, je veux savoir ce qu'il s'est passé, savoir où on en est et comment on entrevoit la suite et la reconstruction même s'il est sans doute un peu tôt pour le dire», a indiqué le chef du gouvernement à plusieurs journalistes, alors qu'il se trouvait dans son fief de Prades (Pyrénées-Orientales).