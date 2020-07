Loire : un détenu se suicide en mettant le feu à sa cellule

Un drame a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à la prison de Roanne, puisqu’un détenu de 27 ans y a mis fin à ses jours.

L’homme, âgé de 27 ans, a délibérément mis le feu dans sa cellule aux alentours de 21h30 vendredi soir, comme le précise France Bleu. L’individu, placé en quartier disciplinaire, n’a pas directement été en contact avec les flammes.

Mais selon les premiers éléments de l’enquête, transmis par le parquet de Roanne, il a enflammé son matelas et a ensuite inhalé les fumées toxiques qui ont envahi sa cellule.

«Des menaces envers le personnel»

Rapidement, un surveillant pénitentiaire a donné l’alerte. Le détenu a alors été pris en charge pas les secours, qui ont tenté de le réanimer sur place. Si aucune brûlure n’a été déploré sur l’instant, son état était déjà critique. Il aurait fait un arrêt cardiaque. L’homme de 27 ans a donc été transféré à l’hôpital, où il est décédé peu de temps plus tard, aux alentours de minuit.

Pour l’heure, le motif de ce suicide n’est pas établi. Le procureur de la République de Roanne Abdelkrim Grini n’a pu délivrer que peu d’informations : «C’est le détenu qui a mis le feu à sa cellule. On ne sait pas encore pour quelle raison […] Il était en quartier disciplinaire car c’est un détenu connu pour des faits de violences et menaces envers le personnel.» Aucune information non plus sur la manière dont il se serait procuré le nécessaire pour embraser sa cellule. Une autopsie sera pratiquée en début de semaine prochaine.