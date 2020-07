Yvelines : un commandant de police tué par son propre père

Un policier a été tué par balles par son père samedi en début d’après-midi, alors qu’il se trouvait à son domicile dans les Yvelines.

L’information donnée par RTL indique que le drame a eu lieu dans la ville de Vaux-Sur-Seine. L’homme décédé était commandant de police au sein de la Compagnie Départementale d’Intervention du Val-d’Oise.

Des témoins évoquent une dispute

Et c’est donc son propre père, qu’il logeait apparemment depuis plusieurs semaines, qui a tiré les coups de feu. L’auteur présumé, qui a ensuite retourné l’arme contre lui, était adepte de tir. D’après les premiers éléments de l’enquête, il souffrait de problèmes psychiatriques.

Aucune information pour l’instant sur le mobile et les causes du drame. Mais selon des témoins, une dispute entre le père et son fils aurait éclatée vendredi soir.

RTL précise que le commandant de police était père d’une fille de quatre ans.